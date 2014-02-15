سفارة المملكة في الفلبين تحدد الشروط أمام الراغبين في زيارتها للسياحة

تتضمن شهادة الحصول على لقاح كورونا الصادرة عن الصحة العالمية

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، جميع المواطنين الراغبين في القدوم إلى جمهورية الفلبين بغرض السياحة، بضرورة التقيد بالشروط والمتطلبات الصادرة.

وقالت السفارة: إن هذه الشروط تتضمن تقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتكون مسجلة ومعتمدة لدى المنظمة، وتحتوي على باركود للقراءة وتحمل شعار المنظمة.

وأضافت: يجب ألا تقل صلاحية الجواز عن ستة أشهر من تاريخ الوصول، مع وجود تذكرة عودة لا تزيد مدتها على 48 ساعة، إضافة إلى تأمين طبي دولي خاص بكورونا بتغطية علاجية لا تقل عن 35 ألف دولار يغطي مدة الإقامة الكاملة في الفلبين، وتعبئة نموذج "One Health Pass".

ودعت السفارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالشروط والمتطلبات السابقة لكي لا يتم منعهم من دخول الفلبين، وتجنبًا لأي ضرر قد يقع.