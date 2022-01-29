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كورونا.. 45115 إصابة جديدة بالمكسيك و17542 بكوريا الجنوبية و2007 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و437 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغت أربعة ملايين و873561، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 305240.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 17542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و34 حالة وفاة.


وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 811122، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 6712.

مصر
سجلت مصر 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 26 حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة فى بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغ 419460 من ضمنهم 353409 حالة تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة.

كورونا لقاح كورونا

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كورونا.. 45115 إصابة جديدة بالمكسيك و17542 بكوريا الجنوبية و2007 بمصر
سبق

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و437 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغت أربعة ملايين و873561، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 305240.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 17542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و34 حالة وفاة.


وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 811122، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 6712.

مصر
سجلت مصر 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 26 حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة فى بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغ 419460 من ضمنهم 353409 حالة تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:20 AM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:33 PM

كورونا.. 45115 إصابة جديدة بالمكسيك و17542 بكوريا الجنوبية و2007 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و437 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغت أربعة ملايين و873561، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 305240.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 17542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و34 حالة وفاة.


وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 811122، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 6712.

مصر
سجلت مصر 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 26 حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة فى بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغ 419460 من ضمنهم 353409 حالة تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة.

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