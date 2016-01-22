"بومبيو": إيران تهديد حقيقي لليمن وسوريا ولبنان والعراق

أشار إلى جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على "أن إيران تمثل تهديدا حقيقيا في اليمن وسوريا ولبنان، وتسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله.

ولفت "بومبيو" خلال كلمته أمام منتدى دافوس اليوم (الثلاثاء)، إلى أن إيران لا تزال عنصرا فاعلاً في كل هذه الأماكن.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية، عن أمله في تحقيق تقدم في ملف الأزمة اليمنية.

وأفاد بأن هناك "طرقا" لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الحوار، وهناك جهود لاستئناف المفاوضات بينهما.

وقال "بومبيو": "نحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط. ونعمل على تحالف يمكن الدول في الشرق الأوسط من أن تدافع عن نفسها مجتمعا مع الولايات المتحدة".





وأضاف: "أخذنا وعودا من جميع حلفائنا في المنطقة، وهذا يعتبر عنصرا مهماً في معالجة المشاكل في المنطقة".



