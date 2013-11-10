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إصدار وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية

تواكب ظهور جيل جديد من تهديدات تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية وإرشادات الأمن السيبراني للمستهلكين عبر التجارة الإلكترونية, وذلك بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية.

ويأتي ذلك ضمن مهمات الهيئة واختصاصاتها في إصدار الضوابط والأطر والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك دور المجلس في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتخدم الوثيقة الخاصة بموفري الخدمة تجار التجارة الإلكترونية وممارسيها، ويشمل ذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المكاتب الصغيرة لحماية بيانات وأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، فيما تخدم الوثيقة الأخرى المستهلكين عبر التجارة الإلكترونية لتحقيق تجربة تسوق إلكترونية آمنة تُسهم في حماية أجهزتهم وحساباتهم ومعلوماتهم الشخصية أثناء عمليات التسوق الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن صدور هاتين الوثيقتين يواكب انتشار التجارة الإلكترونية واعتمادها على وسائل تقنيات المعلومات والاتصالات من جهة، ويواكب من جهة أخرى ظهور جيل جديد من التهديدات السيبرانية التي تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة من خلال الاختراقات الأمنية لأنظمة التجارة الإلكترونية وبياناتها، وعبر هجمات تعطيل الخدمات، وغيرها من التهديدات التي تستهدف تسريب البيانات وسرقه الأموال وتعطيل الخدمات والتأثير على توافر الأنظمة.

وأعربت الهيئة والمجلس عن أملهما في أن يكون محتوى هاتين الوثيقتين ما يرفع الوعي الأمني لدى جميع المتعاملين مع هذا النمط الجديد من التجارة، وأن تسهم في ترسيخ أفضل الممارسات؛ لمواجهة تلك التهديدات والحد من آثارها.

الأمن السيبراني التجارة الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصدار وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية
سبق

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية وإرشادات الأمن السيبراني للمستهلكين عبر التجارة الإلكترونية, وذلك بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية.

ويأتي ذلك ضمن مهمات الهيئة واختصاصاتها في إصدار الضوابط والأطر والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك دور المجلس في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتخدم الوثيقة الخاصة بموفري الخدمة تجار التجارة الإلكترونية وممارسيها، ويشمل ذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المكاتب الصغيرة لحماية بيانات وأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، فيما تخدم الوثيقة الأخرى المستهلكين عبر التجارة الإلكترونية لتحقيق تجربة تسوق إلكترونية آمنة تُسهم في حماية أجهزتهم وحساباتهم ومعلوماتهم الشخصية أثناء عمليات التسوق الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن صدور هاتين الوثيقتين يواكب انتشار التجارة الإلكترونية واعتمادها على وسائل تقنيات المعلومات والاتصالات من جهة، ويواكب من جهة أخرى ظهور جيل جديد من التهديدات السيبرانية التي تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة من خلال الاختراقات الأمنية لأنظمة التجارة الإلكترونية وبياناتها، وعبر هجمات تعطيل الخدمات، وغيرها من التهديدات التي تستهدف تسريب البيانات وسرقه الأموال وتعطيل الخدمات والتأثير على توافر الأنظمة.

وأعربت الهيئة والمجلس عن أملهما في أن يكون محتوى هاتين الوثيقتين ما يرفع الوعي الأمني لدى جميع المتعاملين مع هذا النمط الجديد من التجارة، وأن تسهم في ترسيخ أفضل الممارسات؛ لمواجهة تلك التهديدات والحد من آثارها.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
03:01 PM

إصدار وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية

تواكب ظهور جيل جديد من تهديدات تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, وثيقتي إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية وإرشادات الأمن السيبراني للمستهلكين عبر التجارة الإلكترونية, وذلك بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية.

ويأتي ذلك ضمن مهمات الهيئة واختصاصاتها في إصدار الضوابط والأطر والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك دور المجلس في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتخدم الوثيقة الخاصة بموفري الخدمة تجار التجارة الإلكترونية وممارسيها، ويشمل ذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المكاتب الصغيرة لحماية بيانات وأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، فيما تخدم الوثيقة الأخرى المستهلكين عبر التجارة الإلكترونية لتحقيق تجربة تسوق إلكترونية آمنة تُسهم في حماية أجهزتهم وحساباتهم ومعلوماتهم الشخصية أثناء عمليات التسوق الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن صدور هاتين الوثيقتين يواكب انتشار التجارة الإلكترونية واعتمادها على وسائل تقنيات المعلومات والاتصالات من جهة، ويواكب من جهة أخرى ظهور جيل جديد من التهديدات السيبرانية التي تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة من خلال الاختراقات الأمنية لأنظمة التجارة الإلكترونية وبياناتها، وعبر هجمات تعطيل الخدمات، وغيرها من التهديدات التي تستهدف تسريب البيانات وسرقه الأموال وتعطيل الخدمات والتأثير على توافر الأنظمة.

وأعربت الهيئة والمجلس عن أملهما في أن يكون محتوى هاتين الوثيقتين ما يرفع الوعي الأمني لدى جميع المتعاملين مع هذا النمط الجديد من التجارة، وأن تسهم في ترسيخ أفضل الممارسات؛ لمواجهة تلك التهديدات والحد من آثارها.

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