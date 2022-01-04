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"رومان" خضع لبرنامج تأهيلي .. الفيصلي يكثف تحضيراته لموقعة الهلال

استعداداً لنهائي السوبر السعودي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، الخميس المقبل .

وفرض مدرب عنابي سدير البرتغالي " راموس "، تكثيف الجرعات البدنية، والجمل التكتيكية عبر عدة محطات، قبل أن يجري مناورة عمد من خلالها على تطبيق الإستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء.

وكان لاعب الفريق الفرنسي رومان أمالفيتانو قد خضع إلى برنامج تأهيلي، إثر الإصابة التي تعرض لها، أمام الهلال في الدوري .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رومان" خضع لبرنامج تأهيلي .. الفيصلي يكثف تحضيراته لموقعة الهلال
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، الخميس المقبل .

وفرض مدرب عنابي سدير البرتغالي " راموس "، تكثيف الجرعات البدنية، والجمل التكتيكية عبر عدة محطات، قبل أن يجري مناورة عمد من خلالها على تطبيق الإستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء.

وكان لاعب الفريق الفرنسي رومان أمالفيتانو قد خضع إلى برنامج تأهيلي، إثر الإصابة التي تعرض لها، أمام الهلال في الدوري .

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:44 PM

"رومان" خضع لبرنامج تأهيلي .. الفيصلي يكثف تحضيراته لموقعة الهلال

استعداداً لنهائي السوبر السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، الخميس المقبل .

وفرض مدرب عنابي سدير البرتغالي " راموس "، تكثيف الجرعات البدنية، والجمل التكتيكية عبر عدة محطات، قبل أن يجري مناورة عمد من خلالها على تطبيق الإستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء.

وكان لاعب الفريق الفرنسي رومان أمالفيتانو قد خضع إلى برنامج تأهيلي، إثر الإصابة التي تعرض لها، أمام الهلال في الدوري .

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