القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل

قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.
ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.
قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.
ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.الجهات الأمنية حائل
قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.
ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.
قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.
ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.