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القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل

ظهر عبر مقطع فيديو.. والجهات الأمنية تستكمل الإجراءات

قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.

ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.

الجهات الأمنية حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل
سبق

قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.

ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
01:54 PM

القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل

ظهر عبر مقطع فيديو.. والجهات الأمنية تستكمل الإجراءات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
19
18,279

قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.

ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.

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