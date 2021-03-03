محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تُنهي معاناة "معضولة" في يومين وفي جلسة واحدة

في إنجاز قضائي متميز يترجم التقدم المبهر الذي يشهده النظام العدلي في المملكة

سجلت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، إنجازًا قضائيًّا متميزًا، يترجم التقدم المبهر الذي يشهده النظام العدلي في المملكة؛ حيث تَمَكّنت من إنهاء معاناة سيدة ثلاثينية من عضل والدها لها ومنعها من الزواج، وتدخلات شقيق والدها وتهديدها في حال قامت بطلب حقها في الزواج.

وقالت المدعية : إنها كانت تتعرض لعضل والدها ومنعها من الزواج بحجج واهية، بعد أن تَقَدّم لها العديد من الخطّاب الأكفاء في دينهم وخلقهم؛ لتتوجه بعد ذلك بعرض معاناتها على فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ/ عبدالله الرشود، الذي وجّه بتقييد دعواها والنظر فيها بشكل عاجل؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل.

وتضيف المعضولة ، أنه تم النظر في دعواها والحكم بعضل والدها لها وتزويجها بولاية الحاكم الشرعي؛ وذلك خلال يومين فقط، وفي جلسة قضائية واحدة في الدائرة التاسعة عشرة في المحكمة؛ مما يسجل إنجازًا مبهرًا وتقدمًا ملحوظًا في مبدأ العدالة الناجزة الذي تتبناه وزارة العدل، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة وزير العدل وفضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.