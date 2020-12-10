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كورونا في المكسيك.. 11974 إصابة جديدة بالفيروس و781 وفاة

ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات 111655

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة؛ ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في المكسيك.. 11974 إصابة جديدة بالفيروس و781 وفاة
سبق

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة؛ ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
08:29 AM

كورونا في المكسيك.. 11974 إصابة جديدة بالفيروس و781 وفاة

ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات 111655

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة؛ ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

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