وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة؛ ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.

كورونا في المكسيك.. 11974 إصابة جديدة بالفيروس و781 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-10 سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة؛ ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655. وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442 08:29 AM

كورونا في المكسيك.. 11974 إصابة جديدة بالفيروس و781 وفاة ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات 111655





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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء، 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة؛ ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.