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بالفيديو.. هذا الصاروخ "خارج عن السيطرة" ويسقط على الأرض خلال أيام

يحمل أول وحدة من محطة جديدة ووزنه 21 طنًّا.. وأطلقته الصين يوم الخميس

بات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين، يوم الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة؛ وفقًا لموقع "سبيس نيوز".

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنًّا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

ووفقًا للموقع: فقد تركت الصين صاروخها ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط، كما هي العادة.

ونقل الموقع عن عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكدويل، قوله: "أظن بحسب المقاييس الحالية أنه من غير المقبول أن يسمح له بالعودة لدخول (الغلاف الجوي) دون سيطرة".

ويقول الموقع: إن حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي قد يسقط في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا للمناطق المأهولة بالبشر.

وحسب موقع "الحرة": كانت الصين قد أطلقت الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء دائمة لها، والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل، في أحدث نجاح لبرنامج حقق عددًا من طموحات الصين المتزايدة في السنوات الأخيرة.


وانطلقت وحدة "تيانخه"، أو "التناغم السماوي"، إلى الفضاء عبر صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية.

الصاروخ الضخم الصين

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. هذا الصاروخ "خارج عن السيطرة" ويسقط على الأرض خلال أيام
سبق

بات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين، يوم الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة؛ وفقًا لموقع "سبيس نيوز".

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنًّا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

ووفقًا للموقع: فقد تركت الصين صاروخها ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط، كما هي العادة.

ونقل الموقع عن عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكدويل، قوله: "أظن بحسب المقاييس الحالية أنه من غير المقبول أن يسمح له بالعودة لدخول (الغلاف الجوي) دون سيطرة".

ويقول الموقع: إن حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي قد يسقط في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا للمناطق المأهولة بالبشر.

وحسب موقع "الحرة": كانت الصين قد أطلقت الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء دائمة لها، والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل، في أحدث نجاح لبرنامج حقق عددًا من طموحات الصين المتزايدة في السنوات الأخيرة.


وانطلقت وحدة "تيانخه"، أو "التناغم السماوي"، إلى الفضاء عبر صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
07:43 PM

بالفيديو.. هذا الصاروخ "خارج عن السيطرة" ويسقط على الأرض خلال أيام

يحمل أول وحدة من محطة جديدة ووزنه 21 طنًّا.. وأطلقته الصين يوم الخميس

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
29,249

بات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين، يوم الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة؛ وفقًا لموقع "سبيس نيوز".

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنًّا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

ووفقًا للموقع: فقد تركت الصين صاروخها ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط، كما هي العادة.

ونقل الموقع عن عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكدويل، قوله: "أظن بحسب المقاييس الحالية أنه من غير المقبول أن يسمح له بالعودة لدخول (الغلاف الجوي) دون سيطرة".

ويقول الموقع: إن حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي قد يسقط في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا للمناطق المأهولة بالبشر.

وحسب موقع "الحرة": كانت الصين قد أطلقت الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء دائمة لها، والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل، في أحدث نجاح لبرنامج حقق عددًا من طموحات الصين المتزايدة في السنوات الأخيرة.


وانطلقت وحدة "تيانخه"، أو "التناغم السماوي"، إلى الفضاء عبر صاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية.

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