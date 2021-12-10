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شاهد.. مهارات احترافية في ختام بطولة رئاسة الحرس الملكي الأولى للرماية

۱۸۸ مـشـاركًا و٣٣ حكـمًا في أجواء يسودها التنافس والندية بحضور القيادات

اختتمت بطولـة رئاسـة الحـرس الملكـي الأولى للرمايـة الـتي أقيمـت بميادين الحرس الملكـي؛ حيث حضر حـفـل الخـتـام نـائـب رئـيس الحـرس الملكـي الفريـق أحمـد بـن صـالح الحمـدان، ورئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد آل سعود، وكل من: ممثل رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل وزارة الحرس الوطني، وممثل كلية الملك فهد الأمنية، وممثل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، وممثل القوات المسلحة، وممثل القوات البرية.

واشتملت البطولـة علـى مهـارات الرمايـة بجميـع أنواعهـا، وانقسـمت المسـابقة إلى: قسـم المشـاركين مـن الفـرق، وقسـم الـرمـاة الـفـردي، وقـد شـهدت البطولـة عـدد "۱۸۸" مشـاركًا وعـدد "٣٣" حكـمًا، سـادت فيهـا أجـواء التنافس والنـديـة علـى مسـتوى عـال؛ حيـث أظهـر فيهـا الـرمـاة والفـرق مهـاراتهم ومـدى الاحترافيـة الـتي وصـلوا إليهـا علـى جميـع أنـواع الأسلحة والمسـابقات الخاصـة بالبطولـة.

وقـد بـدأ الحفـل بسـلام الفريـق، مـن ثـم تـلاوة آيـات مـن القـرآن الكـريم، بعـد ذلـك ألقـى رئيس اللجنـة العليـا للبطولـة اللـواء الـركن محمـد بـن سعيد العمـري، كلمـة رحـب فيهـا بالفريـق والضـيوف الكـرام، وقـدم إيجـازًا مختصـرًا عـن البطولـة، ومـن ثـم بـدأت عـروض الرمايـة الحيـة الـتـي اسـتعرض خلالهـا الـرمـاة قـدراتهم وإتقـانهم لمهـارات الرمايـة وفنونهـا.

بعـد ذلـك قـدم بعـض المتسابقين فرضية اطلـع مـن خلالهـا الحضـور علـى آليـة عمـل المسـابقات وطريقـة احتسـاب النقـاط، وفي الختـام تم إعـلان النتـائج وتكـريم الحاصلين علـى المراكـز الأولى وتتـويج الفـرق الفائزة، وتم التقاط الصور التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مهارات احترافية في ختام بطولة رئاسة الحرس الملكي الأولى للرماية
سبق

اختتمت بطولـة رئاسـة الحـرس الملكـي الأولى للرمايـة الـتي أقيمـت بميادين الحرس الملكـي؛ حيث حضر حـفـل الخـتـام نـائـب رئـيس الحـرس الملكـي الفريـق أحمـد بـن صـالح الحمـدان، ورئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد آل سعود، وكل من: ممثل رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل وزارة الحرس الوطني، وممثل كلية الملك فهد الأمنية، وممثل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، وممثل القوات المسلحة، وممثل القوات البرية.

واشتملت البطولـة علـى مهـارات الرمايـة بجميـع أنواعهـا، وانقسـمت المسـابقة إلى: قسـم المشـاركين مـن الفـرق، وقسـم الـرمـاة الـفـردي، وقـد شـهدت البطولـة عـدد "۱۸۸" مشـاركًا وعـدد "٣٣" حكـمًا، سـادت فيهـا أجـواء التنافس والنـديـة علـى مسـتوى عـال؛ حيـث أظهـر فيهـا الـرمـاة والفـرق مهـاراتهم ومـدى الاحترافيـة الـتي وصـلوا إليهـا علـى جميـع أنـواع الأسلحة والمسـابقات الخاصـة بالبطولـة.

وقـد بـدأ الحفـل بسـلام الفريـق، مـن ثـم تـلاوة آيـات مـن القـرآن الكـريم، بعـد ذلـك ألقـى رئيس اللجنـة العليـا للبطولـة اللـواء الـركن محمـد بـن سعيد العمـري، كلمـة رحـب فيهـا بالفريـق والضـيوف الكـرام، وقـدم إيجـازًا مختصـرًا عـن البطولـة، ومـن ثـم بـدأت عـروض الرمايـة الحيـة الـتـي اسـتعرض خلالهـا الـرمـاة قـدراتهم وإتقـانهم لمهـارات الرمايـة وفنونهـا.

بعـد ذلـك قـدم بعـض المتسابقين فرضية اطلـع مـن خلالهـا الحضـور علـى آليـة عمـل المسـابقات وطريقـة احتسـاب النقـاط، وفي الختـام تم إعـلان النتـائج وتكـريم الحاصلين علـى المراكـز الأولى وتتـويج الفـرق الفائزة، وتم التقاط الصور التذكارية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
04:42 PM

شاهد.. مهارات احترافية في ختام بطولة رئاسة الحرس الملكي الأولى للرماية

۱۸۸ مـشـاركًا و٣٣ حكـمًا في أجواء يسودها التنافس والندية بحضور القيادات

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نافل السبيعي - الرياض
0
3,204

اختتمت بطولـة رئاسـة الحـرس الملكـي الأولى للرمايـة الـتي أقيمـت بميادين الحرس الملكـي؛ حيث حضر حـفـل الخـتـام نـائـب رئـيس الحـرس الملكـي الفريـق أحمـد بـن صـالح الحمـدان، ورئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد آل سعود، وكل من: ممثل رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل وزارة الحرس الوطني، وممثل كلية الملك فهد الأمنية، وممثل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، وممثل القوات المسلحة، وممثل القوات البرية.

واشتملت البطولـة علـى مهـارات الرمايـة بجميـع أنواعهـا، وانقسـمت المسـابقة إلى: قسـم المشـاركين مـن الفـرق، وقسـم الـرمـاة الـفـردي، وقـد شـهدت البطولـة عـدد "۱۸۸" مشـاركًا وعـدد "٣٣" حكـمًا، سـادت فيهـا أجـواء التنافس والنـديـة علـى مسـتوى عـال؛ حيـث أظهـر فيهـا الـرمـاة والفـرق مهـاراتهم ومـدى الاحترافيـة الـتي وصـلوا إليهـا علـى جميـع أنـواع الأسلحة والمسـابقات الخاصـة بالبطولـة.

وقـد بـدأ الحفـل بسـلام الفريـق، مـن ثـم تـلاوة آيـات مـن القـرآن الكـريم، بعـد ذلـك ألقـى رئيس اللجنـة العليـا للبطولـة اللـواء الـركن محمـد بـن سعيد العمـري، كلمـة رحـب فيهـا بالفريـق والضـيوف الكـرام، وقـدم إيجـازًا مختصـرًا عـن البطولـة، ومـن ثـم بـدأت عـروض الرمايـة الحيـة الـتـي اسـتعرض خلالهـا الـرمـاة قـدراتهم وإتقـانهم لمهـارات الرمايـة وفنونهـا.

بعـد ذلـك قـدم بعـض المتسابقين فرضية اطلـع مـن خلالهـا الحضـور علـى آليـة عمـل المسـابقات وطريقـة احتسـاب النقـاط، وفي الختـام تم إعـلان النتـائج وتكـريم الحاصلين علـى المراكـز الأولى وتتـويج الفـرق الفائزة، وتم التقاط الصور التذكارية.

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