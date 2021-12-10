اختتمت بطولـة رئاسـة الحـرس الملكـي الأولى للرمايـة الـتي أقيمـت بميادين الحرس الملكـي؛ حيث حضر حـفـل الخـتـام نـائـب رئـيس الحـرس الملكـي الفريـق أحمـد بـن صـالح الحمـدان، ورئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد آل سعود، وكل من: ممثل رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل وزارة الحرس الوطني، وممثل كلية الملك فهد الأمنية، وممثل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، وممثل القوات المسلحة، وممثل القوات البرية.
شاهد.. مهارات احترافية في ختام بطولة رئاسة الحرس الملكي الأولى للرماية
نافل السبيعيسبق2021-12-10
اختتمت بطولـة رئاسـة الحـرس الملكـي الأولى للرمايـة الـتي أقيمـت بميادين الحرس الملكـي؛ حيث حضر حـفـل الخـتـام نـائـب رئـيس الحـرس الملكـي الفريـق أحمـد بـن صـالح الحمـدان، ورئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد آل سعود، وكل من: ممثل رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل وزارة الحرس الوطني، وممثل كلية الملك فهد الأمنية، وممثل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، وممثل القوات المسلحة، وممثل القوات البرية.
اختتمت بطولـة رئاسـة الحـرس الملكـي الأولى للرمايـة الـتي أقيمـت بميادين الحرس الملكـي؛ حيث حضر حـفـل الخـتـام نـائـب رئـيس الحـرس الملكـي الفريـق أحمـد بـن صـالح الحمـدان، ورئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد آل سعود، وكل من: ممثل رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل وزارة الحرس الوطني، وممثل كلية الملك فهد الأمنية، وممثل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي، وممثل القوات المسلحة، وممثل القوات البرية.