النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى "كورونا"

إلزام المسافرين إليها بتقديم اختبار سلبي للفيروس

بدأ الناس في جميع أنحاء فرنسا العودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة اليوم السبت للوفاء بحظر تجول جديد في السادسة مساء؛ بهدف المساعدة في وقف انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة النوع الأكثر عدوى.

وقدمت السلطات حظر التجول لمدة ساعتين حتى الساعة الـ6 مساء، ويستمر حتى الساعة الـ6 صباحًا. وإضافة إلى ذلك، وبدءًا من الاثنين المقبل، سيتعين على أي شخص يسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي إظهار اختبار "كورونا" سلبي، والعزل الذاتي لمدة أسبوع عند الوصول، وفقًا لـ"رويترز".

وأودى الفيروس بحياة 70 ألف شخص في فرنسا، وهو سابع أعلى حصيلة في العالم. وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من المتغير الأكثر قابلية للانتقال، الذي جرى اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، ويمثل الآن نحو 1 في المئة من الحالات الجديدة.

فرنسا فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ محطات

اعلان
مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى "كورونا"
سبق

بدأ الناس في جميع أنحاء فرنسا العودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة اليوم السبت للوفاء بحظر تجول جديد في السادسة مساء؛ بهدف المساعدة في وقف انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة النوع الأكثر عدوى.

وقدمت السلطات حظر التجول لمدة ساعتين حتى الساعة الـ6 مساء، ويستمر حتى الساعة الـ6 صباحًا. وإضافة إلى ذلك، وبدءًا من الاثنين المقبل، سيتعين على أي شخص يسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي إظهار اختبار "كورونا" سلبي، والعزل الذاتي لمدة أسبوع عند الوصول، وفقًا لـ"رويترز".

وأودى الفيروس بحياة 70 ألف شخص في فرنسا، وهو سابع أعلى حصيلة في العالم. وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من المتغير الأكثر قابلية للانتقال، الذي جرى اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، ويمثل الآن نحو 1 في المئة من الحالات الجديدة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:55 PM

مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى "كورونا"

إلزام المسافرين إليها بتقديم اختبار سلبي للفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,152

بدأ الناس في جميع أنحاء فرنسا العودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة اليوم السبت للوفاء بحظر تجول جديد في السادسة مساء؛ بهدف المساعدة في وقف انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة النوع الأكثر عدوى.

وقدمت السلطات حظر التجول لمدة ساعتين حتى الساعة الـ6 مساء، ويستمر حتى الساعة الـ6 صباحًا. وإضافة إلى ذلك، وبدءًا من الاثنين المقبل، سيتعين على أي شخص يسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي إظهار اختبار "كورونا" سلبي، والعزل الذاتي لمدة أسبوع عند الوصول، وفقًا لـ"رويترز".

وأودى الفيروس بحياة 70 ألف شخص في فرنسا، وهو سابع أعلى حصيلة في العالم. وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من المتغير الأكثر قابلية للانتقال، الذي جرى اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، ويمثل الآن نحو 1 في المئة من الحالات الجديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,763
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,805

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة