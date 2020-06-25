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إدخال الفنان المصري عبدالله مشرف العناية الفائقة

للاشتباه بإصابته بجلطة في المخ وحالته حرجة

نقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر أن الفنان عبدالله مشرف نُقل إلى أحد المستشفيات بعد إصابته باشتباه في جلطة بالمخ فجر اليوم الخميس، وحالته الصحية حرجة جدًا .

وأضافت المصادر أن الفنان داخل العناية الفائقة لمحاولة إنقاذه.

والفنان عبدالله مشرف قدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم التخشيبة، ويرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية، عمل في مسرح الفنان محمد صبحي، الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها "الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التلفزيونية التى قدمها عبدالله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي أريد خلعًا، العيال هربت،،كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.

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إدخال الفنان المصري عبدالله مشرف العناية الفائقة
سبق

نقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر أن الفنان عبدالله مشرف نُقل إلى أحد المستشفيات بعد إصابته باشتباه في جلطة بالمخ فجر اليوم الخميس، وحالته الصحية حرجة جدًا .

وأضافت المصادر أن الفنان داخل العناية الفائقة لمحاولة إنقاذه.

والفنان عبدالله مشرف قدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم التخشيبة، ويرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية، عمل في مسرح الفنان محمد صبحي، الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها "الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التلفزيونية التى قدمها عبدالله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي أريد خلعًا، العيال هربت،،كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:32 PM

إدخال الفنان المصري عبدالله مشرف العناية الفائقة

للاشتباه بإصابته بجلطة في المخ وحالته حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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4,680

نقل موقع "اليوم السابع" عن مصادر أن الفنان عبدالله مشرف نُقل إلى أحد المستشفيات بعد إصابته باشتباه في جلطة بالمخ فجر اليوم الخميس، وحالته الصحية حرجة جدًا .

وأضافت المصادر أن الفنان داخل العناية الفائقة لمحاولة إنقاذه.

والفنان عبدالله مشرف قدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم التخشيبة، ويرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية، عمل في مسرح الفنان محمد صبحي، الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها "الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التلفزيونية التى قدمها عبدالله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي أريد خلعًا، العيال هربت،،كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.

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