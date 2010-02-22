تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء

يمتلك سيرة مهنية وعلمية كبيرة في المجال

أعلنت هيئة الأزياء، اليوم، تعيين بوراك شاكماك في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، ليتولى مهام إدارة قطاع الأزياء وتنظيمه وتطويره ودعم وتمكين المواهب الشابة والمنتمين له، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي وضعتها وزارة الثقافة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة.

ويمتلك بوراك شاكماك، سيرة مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء، كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم "المدرسة الجديدة" في نيويورك منذ 2015، وشغل قبلها مناصب قيادية في شركات صناعية كبرى، إلى جانب عضويته مستشارًا للاستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وعضويته في المجلس الاستشاري لمجلس مصممي الأزياء الأمريكية، ولكسز للأزياء.



ويحمل "شاكماك" درجتي الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سيرام للأعمال، وجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وقاد خلال مسيرته المهنية العديد من مبادرات الاستدامة، وأعد منحاً دراسية في بارسونز سانت مارتينز في لندن.

وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أسستها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي، وتتولى الهيئة مسؤوليات متعددة في قطاع الأزياء تشمل وضع استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف وزارة الثقافة، إضافةً إلى الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الأزياء، وتحديد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم وتمكين المواهب والمختصين وروّاد الأعمال في مجالات صناعة الأزياء.