النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء

يمتلك سيرة مهنية وعلمية كبيرة في المجال

أعلنت هيئة الأزياء، اليوم، تعيين بوراك شاكماك في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، ليتولى مهام إدارة قطاع الأزياء وتنظيمه وتطويره ودعم وتمكين المواهب الشابة والمنتمين له، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي وضعتها وزارة الثقافة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة.

ويمتلك بوراك شاكماك، سيرة مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء، كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم "المدرسة الجديدة" في نيويورك منذ 2015، وشغل قبلها مناصب قيادية في شركات صناعية كبرى، إلى جانب عضويته مستشارًا للاستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وعضويته في المجلس الاستشاري لمجلس مصممي الأزياء الأمريكية، ولكسز للأزياء.


ويحمل "شاكماك" درجتي الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سيرام للأعمال، وجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وقاد خلال مسيرته المهنية العديد من مبادرات الاستدامة، وأعد منحاً دراسية في بارسونز سانت مارتينز في لندن.

وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أسستها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي، وتتولى الهيئة مسؤوليات متعددة في قطاع الأزياء تشمل وضع استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف وزارة الثقافة، إضافةً إلى الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الأزياء، وتحديد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم وتمكين المواهب والمختصين وروّاد الأعمال في مجالات صناعة الأزياء.

هيئة الأزياء بوراك شاكماك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء
سبق

أعلنت هيئة الأزياء، اليوم، تعيين بوراك شاكماك في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، ليتولى مهام إدارة قطاع الأزياء وتنظيمه وتطويره ودعم وتمكين المواهب الشابة والمنتمين له، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي وضعتها وزارة الثقافة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة.

ويمتلك بوراك شاكماك، سيرة مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء، كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم "المدرسة الجديدة" في نيويورك منذ 2015، وشغل قبلها مناصب قيادية في شركات صناعية كبرى، إلى جانب عضويته مستشارًا للاستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وعضويته في المجلس الاستشاري لمجلس مصممي الأزياء الأمريكية، ولكسز للأزياء.


ويحمل "شاكماك" درجتي الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سيرام للأعمال، وجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وقاد خلال مسيرته المهنية العديد من مبادرات الاستدامة، وأعد منحاً دراسية في بارسونز سانت مارتينز في لندن.

وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أسستها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي، وتتولى الهيئة مسؤوليات متعددة في قطاع الأزياء تشمل وضع استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف وزارة الثقافة، إضافةً إلى الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الأزياء، وتحديد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم وتمكين المواهب والمختصين وروّاد الأعمال في مجالات صناعة الأزياء.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:10 PM

تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء

يمتلك سيرة مهنية وعلمية كبيرة في المجال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,738

أعلنت هيئة الأزياء، اليوم، تعيين بوراك شاكماك في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، ليتولى مهام إدارة قطاع الأزياء وتنظيمه وتطويره ودعم وتمكين المواهب الشابة والمنتمين له، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي وضعتها وزارة الثقافة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة.

ويمتلك بوراك شاكماك، سيرة مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء، كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم "المدرسة الجديدة" في نيويورك منذ 2015، وشغل قبلها مناصب قيادية في شركات صناعية كبرى، إلى جانب عضويته مستشارًا للاستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وعضويته في المجلس الاستشاري لمجلس مصممي الأزياء الأمريكية، ولكسز للأزياء.


ويحمل "شاكماك" درجتي الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سيرام للأعمال، وجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وقاد خلال مسيرته المهنية العديد من مبادرات الاستدامة، وأعد منحاً دراسية في بارسونز سانت مارتينز في لندن.

وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أسستها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي، وتتولى الهيئة مسؤوليات متعددة في قطاع الأزياء تشمل وضع استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف وزارة الثقافة، إضافةً إلى الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الأزياء، وتحديد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم وتمكين المواهب والمختصين وروّاد الأعمال في مجالات صناعة الأزياء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,345
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,126
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,722

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة