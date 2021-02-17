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"تطمن" و"تأكد" في نجران.. أكثر من 51 ألف مستفيد

منذ بدء العمل بها.. 8 عيادات بالمنطقة ومسار للسيارات

قدّمت عياداتُ "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتها لـ 51508 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأبانت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 24639 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" 26869 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يشعرون بأعراض فيروس كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.. فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يشعرون بأعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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"تطمن" و"تأكد" في نجران.. أكثر من 51 ألف مستفيد
سبق

قدّمت عياداتُ "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتها لـ 51508 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأبانت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 24639 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" 26869 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يشعرون بأعراض فيروس كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.. فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يشعرون بأعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:59 AM

"تطمن" و"تأكد" في نجران.. أكثر من 51 ألف مستفيد

منذ بدء العمل بها.. 8 عيادات بالمنطقة ومسار للسيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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قدّمت عياداتُ "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتها لـ 51508 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأبانت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 24639 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" 26869 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يشعرون بأعراض فيروس كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.. فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يشعرون بأعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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