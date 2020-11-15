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الراجحي: المملكة أقل دول العشرين تأثرًا بالجائحة ومشاركة المرأة زادت 4 أضعاف

قال: نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة إلى أقل 7% بـ2030 ووفرنا 420 ألف وظيفة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بأنه خلال عاميْ 2019- 2020 تم توفير أكثر من 420 ألف وظيفة لشاب وشابة سعودية في المملكة.

وقال: "نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة إلى أقل 7% بحلول 2030، ولفت الراجحي في حديثه لقناة الإخبارية إلى أن البطالة كانت قد وصلت إلى نسبة 13٪ في الربع الثاني من عام 2018؛ لكنها تراجعت إلى 11.8٪ في الربع الأول من عام 2020، وأعتقد أننا نسير في المسار السليم.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن مشاركة المرأة السعودية تضاعفت من 17٪ في عام 2016 إلى 31٪ في الربع الأول من عام 2020؛ واصفًا زيادة المشاركة إلى الضعف خلال 4 سنوات بالإنجاز الكبير جدًّا؛ لكونه لم يحصل في أي من دول العالم ولا دول العشرين، ولفت إلى أنه على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا العالمية؛ إلا أن المملكة من أقل دول العشرين تأثرًا بالجائحة؛ حيث تم إطلاق أكثر من 15 مبادرة مع شركاءنا في الوزارات الأخرى؛ للحفاظ على سوق العمل والعاملين السعوديين، ولهذا السبب لم نفقد وظائف خلال الجائحة؛ مضيفًا أنه من خلال استراتيجية سوق العمل التي اعتمدت مؤخرًا ويوجد فيها 11 إصلاحًا و25 مبادرة؛ ستكون إعادة تركيبية سوق العمل وإعادة فتح الفرص أمام المواطنين.

وحول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنها ستُحدث إصلاحًا جذريًّا في سوق العمل؛ مشيرًا إلى أنها تساعد وتحفز وترفع تنافسية العامل السعودي؛ بحيث تكون نفس تنافسية العامل الأجنبي، وتساهم في رفع مستوى تقييم المملكة في بيئة الأعمال دوليًّا، وستجعل التنافسية بين العامل السعودي والأجنبي موحدة، وستتيح المجال لتوفير سعوديين وسعوديات بشكل أكبر.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الراجحي: المملكة أقل دول العشرين تأثرًا بالجائحة ومشاركة المرأة زادت 4 أضعاف
سبق

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بأنه خلال عاميْ 2019- 2020 تم توفير أكثر من 420 ألف وظيفة لشاب وشابة سعودية في المملكة.

وقال: "نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة إلى أقل 7% بحلول 2030، ولفت الراجحي في حديثه لقناة الإخبارية إلى أن البطالة كانت قد وصلت إلى نسبة 13٪ في الربع الثاني من عام 2018؛ لكنها تراجعت إلى 11.8٪ في الربع الأول من عام 2020، وأعتقد أننا نسير في المسار السليم.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن مشاركة المرأة السعودية تضاعفت من 17٪ في عام 2016 إلى 31٪ في الربع الأول من عام 2020؛ واصفًا زيادة المشاركة إلى الضعف خلال 4 سنوات بالإنجاز الكبير جدًّا؛ لكونه لم يحصل في أي من دول العالم ولا دول العشرين، ولفت إلى أنه على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا العالمية؛ إلا أن المملكة من أقل دول العشرين تأثرًا بالجائحة؛ حيث تم إطلاق أكثر من 15 مبادرة مع شركاءنا في الوزارات الأخرى؛ للحفاظ على سوق العمل والعاملين السعوديين، ولهذا السبب لم نفقد وظائف خلال الجائحة؛ مضيفًا أنه من خلال استراتيجية سوق العمل التي اعتمدت مؤخرًا ويوجد فيها 11 إصلاحًا و25 مبادرة؛ ستكون إعادة تركيبية سوق العمل وإعادة فتح الفرص أمام المواطنين.

وحول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنها ستُحدث إصلاحًا جذريًّا في سوق العمل؛ مشيرًا إلى أنها تساعد وتحفز وترفع تنافسية العامل السعودي؛ بحيث تكون نفس تنافسية العامل الأجنبي، وتساهم في رفع مستوى تقييم المملكة في بيئة الأعمال دوليًّا، وستجعل التنافسية بين العامل السعودي والأجنبي موحدة، وستتيح المجال لتوفير سعوديين وسعوديات بشكل أكبر.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:35 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:00 PM

الراجحي: المملكة أقل دول العشرين تأثرًا بالجائحة ومشاركة المرأة زادت 4 أضعاف

قال: نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة إلى أقل 7% بـ2030 ووفرنا 420 ألف وظيفة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
900

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بأنه خلال عاميْ 2019- 2020 تم توفير أكثر من 420 ألف وظيفة لشاب وشابة سعودية في المملكة.

وقال: "نثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة إلى أقل 7% بحلول 2030، ولفت الراجحي في حديثه لقناة الإخبارية إلى أن البطالة كانت قد وصلت إلى نسبة 13٪ في الربع الثاني من عام 2018؛ لكنها تراجعت إلى 11.8٪ في الربع الأول من عام 2020، وأعتقد أننا نسير في المسار السليم.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن مشاركة المرأة السعودية تضاعفت من 17٪ في عام 2016 إلى 31٪ في الربع الأول من عام 2020؛ واصفًا زيادة المشاركة إلى الضعف خلال 4 سنوات بالإنجاز الكبير جدًّا؛ لكونه لم يحصل في أي من دول العالم ولا دول العشرين، ولفت إلى أنه على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا العالمية؛ إلا أن المملكة من أقل دول العشرين تأثرًا بالجائحة؛ حيث تم إطلاق أكثر من 15 مبادرة مع شركاءنا في الوزارات الأخرى؛ للحفاظ على سوق العمل والعاملين السعوديين، ولهذا السبب لم نفقد وظائف خلال الجائحة؛ مضيفًا أنه من خلال استراتيجية سوق العمل التي اعتمدت مؤخرًا ويوجد فيها 11 إصلاحًا و25 مبادرة؛ ستكون إعادة تركيبية سوق العمل وإعادة فتح الفرص أمام المواطنين.

وحول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنها ستُحدث إصلاحًا جذريًّا في سوق العمل؛ مشيرًا إلى أنها تساعد وتحفز وترفع تنافسية العامل السعودي؛ بحيث تكون نفس تنافسية العامل الأجنبي، وتساهم في رفع مستوى تقييم المملكة في بيئة الأعمال دوليًّا، وستجعل التنافسية بين العامل السعودي والأجنبي موحدة، وستتيح المجال لتوفير سعوديين وسعوديات بشكل أكبر.

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