المجلس الأوروبي يحذر إيران من عدم الامتثال للاتفاق النووي

"ميشيل" طالبها بالكف عن اتخاذ إجراءات يصعب الرجوع عنها

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم (الخميس) إيران من عدم الامتثال للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 ويمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وأفاد "ميشيل" في تغريدة على "تويتر" بأنه تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن التطورات الأخيرة.

وأضاف أنه أكد لـ"روحاني" أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) جوهرية بالنسبة للأمن العالمي، وفقاً لـ"رويترز".

وبين رئيس المجلس الأوروبي أنه طالب إيران بعدم اتخاذ إجراءات لا يمكن الرجوع عنها.

وكانت إيران قد أعلنت الأحد الماضي أنها ستتخلى عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.