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القتيل سقط بطعنات سكين في مشاجرة .. هنا تفاصيل القصاص من مواطن بتبوك

حكم صدر من "الجزائية" وأيّدته محكمتا "الاستئناف والعليا" ونفّذته اليوم "الداخلية"

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ - سعودي الجنسية - بمدينة تبوك؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك, فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الآية.

أقدم / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي - سعودي الجنسية - على قتل / فريج بن عودة بن فريج العطوي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي - سعودي الجنسية - اليوم الإثنين 25 / 12 / 1440هـ بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القتيل سقط بطعنات سكين في مشاجرة .. هنا تفاصيل القصاص من مواطن بتبوك
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ - سعودي الجنسية - بمدينة تبوك؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك, فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الآية.

أقدم / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي - سعودي الجنسية - على قتل / فريج بن عودة بن فريج العطوي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي - سعودي الجنسية - اليوم الإثنين 25 / 12 / 1440هـ بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
01:16 PM

القتيل سقط بطعنات سكين في مشاجرة .. هنا تفاصيل القصاص من مواطن بتبوك

حكم صدر من "الجزائية" وأيّدته محكمتا "الاستئناف والعليا" ونفّذته اليوم "الداخلية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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16,165

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ - سعودي الجنسية - بمدينة تبوك؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك, فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الآية.

أقدم / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي - سعودي الجنسية - على قتل / فريج بن عودة بن فريج العطوي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي - سعودي الجنسية - اليوم الإثنين 25 / 12 / 1440هـ بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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