آخر 24 ساعة.. 3249 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات
ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.
فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
آخر 24 ساعة.. 3249 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-04
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.
فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
02:29 PM
آخر 24 ساعة.. 3249 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات
ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.
فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.