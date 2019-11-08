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النيابة العامة توجّه بتحريك الدعوى الجزائية تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال

بعد فيديو تعنيف الطفل

أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن محتواه ظهور عاملة في إحدى حضانات الأطفال، وهي تقوم بمعاملة أحد أطفال تلك الحضانة معاملة عنيفة ومُسيئة معرّضةً إياه للضرر والإيذاء الجسدي.

وأنه بناءً عليه، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من النظام نفسه، بعد التحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهرت به، وانطوائه على ما يُوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكّد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكّل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

تعنيف النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة توجّه بتحريك الدعوى الجزائية تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال
سبق

أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن محتواه ظهور عاملة في إحدى حضانات الأطفال، وهي تقوم بمعاملة أحد أطفال تلك الحضانة معاملة عنيفة ومُسيئة معرّضةً إياه للضرر والإيذاء الجسدي.

وأنه بناءً عليه، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من النظام نفسه، بعد التحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهرت به، وانطوائه على ما يُوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكّد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكّل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:29 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
04:29 PM

النيابة العامة توجّه بتحريك الدعوى الجزائية تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال

بعد فيديو تعنيف الطفل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
15,658

أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن محتواه ظهور عاملة في إحدى حضانات الأطفال، وهي تقوم بمعاملة أحد أطفال تلك الحضانة معاملة عنيفة ومُسيئة معرّضةً إياه للضرر والإيذاء الجسدي.

وأنه بناءً عليه، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من النظام نفسه، بعد التحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهرت به، وانطوائه على ما يُوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكّد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكّل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

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