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مرسيدس- بنز تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة بمدى يصل إلى 620 ميلًا

كشفت شركة "مرسيدس- بنز" المتخصصة في تصنيع السيارات، عن أيقونتها الكهربائية الجديدة، التي تمنح مفهومًا أحدث لتلك السيارات بمدى بطارية يصل لأكثر من 620 ميلًا.

وأوضحت الشركة الألمانية في بيان رسمي أن سيارتها "إي كيو إكس إكس فيجن" ستتفوق على قدرات البطاريات للسيارات الكهربائية المماثلة لها بنحو 220 ميلًا تقريبًا.

ووصفت مرسيدس سيارتها الجديدة بأنها الطريقة التي يمكن من خلالها تخيل مستقبل السيارات الكهربائية.

وتتميز بطارية سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة، بأنها أخف بنحو 30% من البطاريات المماثلة؛ مما يجعلها أكثر سرعة وقدرة على المناورة.

وعززت مرسيدس من قدرات سيارتها بإضافتها ألواح للطاقة الشمسية على سطح السيارة، تضيف نحو 15.5 ميلًا إضافية في قدراتها؛ فيما تم ضبط قدرات البطارية بحيث يتم توجيه نحو 95% من قدراتها إلى عجلات السيارة لضبط سرعتها.

وصممت مرسيدس عجلات السيارة من المغنيسيوم؛ فيما تم تصنيع أقراص المكابح من سبائك الألومنيوم، لمزيد من القوة والمتانة.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شاشة لمسية بحجم 47.5 بوصة بدقة 8 كى، تمتد بعرض المقصورة كلها تقريبًا، وتعمل بنظام ملاحي استثنائي وبوظائف مذهلة مثل عرض صور من الأقمار الصناعية، والتوافق مع المساعد الصوتي الذكي لتشغيل أي خريطة أو مقطع صوتي أو مرئي يريده المستخدم، وضبط نظام القيادة الآلية، وما إلى ذلك من مهام، مثل إخطار المستخدم بأي عطل يظهر في السيارة.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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مرسيدس- بنز تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة بمدى يصل إلى 620 ميلًا
سبق

كشفت شركة "مرسيدس- بنز" المتخصصة في تصنيع السيارات، عن أيقونتها الكهربائية الجديدة، التي تمنح مفهومًا أحدث لتلك السيارات بمدى بطارية يصل لأكثر من 620 ميلًا.

وأوضحت الشركة الألمانية في بيان رسمي أن سيارتها "إي كيو إكس إكس فيجن" ستتفوق على قدرات البطاريات للسيارات الكهربائية المماثلة لها بنحو 220 ميلًا تقريبًا.

ووصفت مرسيدس سيارتها الجديدة بأنها الطريقة التي يمكن من خلالها تخيل مستقبل السيارات الكهربائية.

وتتميز بطارية سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة، بأنها أخف بنحو 30% من البطاريات المماثلة؛ مما يجعلها أكثر سرعة وقدرة على المناورة.

وعززت مرسيدس من قدرات سيارتها بإضافتها ألواح للطاقة الشمسية على سطح السيارة، تضيف نحو 15.5 ميلًا إضافية في قدراتها؛ فيما تم ضبط قدرات البطارية بحيث يتم توجيه نحو 95% من قدراتها إلى عجلات السيارة لضبط سرعتها.

وصممت مرسيدس عجلات السيارة من المغنيسيوم؛ فيما تم تصنيع أقراص المكابح من سبائك الألومنيوم، لمزيد من القوة والمتانة.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شاشة لمسية بحجم 47.5 بوصة بدقة 8 كى، تمتد بعرض المقصورة كلها تقريبًا، وتعمل بنظام ملاحي استثنائي وبوظائف مذهلة مثل عرض صور من الأقمار الصناعية، والتوافق مع المساعد الصوتي الذكي لتشغيل أي خريطة أو مقطع صوتي أو مرئي يريده المستخدم، وضبط نظام القيادة الآلية، وما إلى ذلك من مهام، مثل إخطار المستخدم بأي عطل يظهر في السيارة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:26 AM

مرسيدس- بنز تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة بمدى يصل إلى 620 ميلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "مرسيدس- بنز" المتخصصة في تصنيع السيارات، عن أيقونتها الكهربائية الجديدة، التي تمنح مفهومًا أحدث لتلك السيارات بمدى بطارية يصل لأكثر من 620 ميلًا.

وأوضحت الشركة الألمانية في بيان رسمي أن سيارتها "إي كيو إكس إكس فيجن" ستتفوق على قدرات البطاريات للسيارات الكهربائية المماثلة لها بنحو 220 ميلًا تقريبًا.

ووصفت مرسيدس سيارتها الجديدة بأنها الطريقة التي يمكن من خلالها تخيل مستقبل السيارات الكهربائية.

وتتميز بطارية سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة، بأنها أخف بنحو 30% من البطاريات المماثلة؛ مما يجعلها أكثر سرعة وقدرة على المناورة.

وعززت مرسيدس من قدرات سيارتها بإضافتها ألواح للطاقة الشمسية على سطح السيارة، تضيف نحو 15.5 ميلًا إضافية في قدراتها؛ فيما تم ضبط قدرات البطارية بحيث يتم توجيه نحو 95% من قدراتها إلى عجلات السيارة لضبط سرعتها.

وصممت مرسيدس عجلات السيارة من المغنيسيوم؛ فيما تم تصنيع أقراص المكابح من سبائك الألومنيوم، لمزيد من القوة والمتانة.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شاشة لمسية بحجم 47.5 بوصة بدقة 8 كى، تمتد بعرض المقصورة كلها تقريبًا، وتعمل بنظام ملاحي استثنائي وبوظائف مذهلة مثل عرض صور من الأقمار الصناعية، والتوافق مع المساعد الصوتي الذكي لتشغيل أي خريطة أو مقطع صوتي أو مرئي يريده المستخدم، وضبط نظام القيادة الآلية، وما إلى ذلك من مهام، مثل إخطار المستخدم بأي عطل يظهر في السيارة.

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