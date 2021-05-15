أعلنت وزارة الصحة مشاركة متحدث وزارة الداخلية إلى جانب متحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غد الأحد الموافق 16 مايو 2021 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
متحدث الداخلية يشارك في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا
أعلنت وزارة الصحة مشاركة متحدث وزارة الداخلية إلى جانب متحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غد الأحد الموافق 16 مايو 2021 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية
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متحدث الداخلية يشارك في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًاعبدالله البرقاوي سبق 2021-05-15
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
08:37 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:41 AM
متحدث الداخلية يشارك في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا
أعلنت وزارة الصحة مشاركة متحدث وزارة الداخلية إلى جانب متحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غد الأحد الموافق 16 مايو 2021 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
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