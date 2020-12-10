ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

شددت على أهمية التعاون حفاظًا على سلامة المحاصيل

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب المناحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

وترمي هذه الجهود إلى السيطرة التامة على الوضع، ومنع المزيد من الأسراب من النضوج ووضع البيض؛ لضمان عدم ظهور حوريات الدبا بكثافة خلال الأسابيع القادمة.

وتواجه الفِرَق الميدانية عائقًا يتمثل في النحالين والرعاة؛ نظرًا إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة؛ مما يؤخر أعمال المكافحة أحيانًا؛ حيث يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضررها جراء سمية المبيدات.