النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

شددت على أهمية التعاون حفاظًا على سلامة المحاصيل

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب المناحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

وترمي هذه الجهود إلى السيطرة التامة على الوضع، ومنع المزيد من الأسراب من النضوج ووضع البيض؛ لضمان عدم ظهور حوريات الدبا بكثافة خلال الأسابيع القادمة.

وتواجه الفِرَق الميدانية عائقًا يتمثل في النحالين والرعاة؛ نظرًا إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة؛ مما يؤخر أعمال المكافحة أحيانًا؛ حيث يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضررها جراء سمية المبيدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي
سبق

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب المناحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

وترمي هذه الجهود إلى السيطرة التامة على الوضع، ومنع المزيد من الأسراب من النضوج ووضع البيض؛ لضمان عدم ظهور حوريات الدبا بكثافة خلال الأسابيع القادمة.

وتواجه الفِرَق الميدانية عائقًا يتمثل في النحالين والرعاة؛ نظرًا إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة؛ مما يؤخر أعمال المكافحة أحيانًا؛ حيث يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضررها جراء سمية المبيدات.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
10:58 AM

ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

شددت على أهمية التعاون حفاظًا على سلامة المحاصيل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,336

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب المناحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

وترمي هذه الجهود إلى السيطرة التامة على الوضع، ومنع المزيد من الأسراب من النضوج ووضع البيض؛ لضمان عدم ظهور حوريات الدبا بكثافة خلال الأسابيع القادمة.

وتواجه الفِرَق الميدانية عائقًا يتمثل في النحالين والرعاة؛ نظرًا إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة؛ مما يؤخر أعمال المكافحة أحيانًا؛ حيث يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضررها جراء سمية المبيدات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,937

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة