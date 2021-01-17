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مجلس إدارة "مدن" يبحث المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي

خلال اجتماعه الـ"56" في دورته السابعة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، في المدينة المنورة اليوم، اجتماع مجلس إدارة "مدن" الـ"56" بدورته السابعة.

واستهل الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية، مثمنًا جهود المجلس خلال العام الماضي، مرحبًا بالأعضاء الجدد، مشيدًا بما حققته "مدن" من إنجازات تشكل حافزًا على استمرار دعم التنمية الصناعية في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحث الاجتماع أبرز المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي للعام الحالي 2021م، بجانب الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الصناعيين وما يمكن لـ"مدن" أن تقدمه من دعم وتيسيرٍ لأعمالهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس إدارة "مدن" يبحث المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي
سبق

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، في المدينة المنورة اليوم، اجتماع مجلس إدارة "مدن" الـ"56" بدورته السابعة.

واستهل الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية، مثمنًا جهود المجلس خلال العام الماضي، مرحبًا بالأعضاء الجدد، مشيدًا بما حققته "مدن" من إنجازات تشكل حافزًا على استمرار دعم التنمية الصناعية في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحث الاجتماع أبرز المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي للعام الحالي 2021م، بجانب الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الصناعيين وما يمكن لـ"مدن" أن تقدمه من دعم وتيسيرٍ لأعمالهم.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
11:34 PM

مجلس إدارة "مدن" يبحث المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي

خلال اجتماعه الـ"56" في دورته السابعة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، في المدينة المنورة اليوم، اجتماع مجلس إدارة "مدن" الـ"56" بدورته السابعة.

واستهل الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية، مثمنًا جهود المجلس خلال العام الماضي، مرحبًا بالأعضاء الجدد، مشيدًا بما حققته "مدن" من إنجازات تشكل حافزًا على استمرار دعم التنمية الصناعية في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحث الاجتماع أبرز المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي للعام الحالي 2021م، بجانب الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الصناعيين وما يمكن لـ"مدن" أن تقدمه من دعم وتيسيرٍ لأعمالهم.

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