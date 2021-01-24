كسب كـوريا بفـارق خمسة أهــداف.. الأخضـر يقترب من التأهل لبطولة العالم

في منافسات البطولة الآسيوية 20 لكرة اليد

قطع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2023 "بولندا-السويد" بعد فوزه المستحق مساء اليوم الاثنين على منتخب كوريا بنتيجة (27-22) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العشرين المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليرفع رصيده إلى نقطتين متساوياً مع منتخب كوريا، فيما تأجل إعلان تأهل منتخب قطر رسمياً رغم فوزه في اللقاء الأخير على منتخب أوزبكستان (46-15) ضمن ذات المجموعة.

وقدم أخضر اليـد مستوى مميزاً استطاع من خلاله أن ينهي الشوط الأول متقدماً (13-10) في مباراة شهدت تألق نجمي الأخضر مجتبى آل سالم وشقيقه الحارس محمد آل سالم. وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي تألقه بالاعتماد على الهجوم الخاطف، ليحقق نتيجة إيجابية ويفوز باللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً في صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وشهدت المجموعة الثانية إعلان تأهل منتخبي البحرين وإيران رسمياً إلى بطولة العالم، بعد فوز الأول على منتخب العراق (34-31)، فيما انتهى اللقاء الثاني المثير الذي جمع منتخبي إيران والكويت في الثواني الأخيرة لصالح إيران بنتيجة (27-26)، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط، ويتأهلان إلى نصف نهائي البطولة للمنافسة على لقب النسخة 20، فيما يتنافس الكويت والعراق للحصول على المركز الثالث في الجولة المقبلة.