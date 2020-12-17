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"هدف" يتوعد المنشآت والأفراد المتلاعبين بضوابط برامج الدعم المالي

دعا إلى الالتزام لتحقيق التحفيز وتطوير الأعمال وتمكين الكوادر الوطنية

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم؛ وذلك سعيًا من "هدف" إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.

وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة؛ مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تجاه من يتلاعب بإجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو ببنود الاتفاقيات.

وأكد "هدف" أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم، تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية؛ وهو ما ينطبق أيضًا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة؛ تجنبًا لإيقاع العقوبات النظامية؛ وفقًا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.

وفي هذا الإطار، تؤكد الأنظمة في المملكة، حرمة المال العام، وعدم استغلاله في غير ما خُصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظةُ عليه وعدم إساءة استخدامه.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يتوعد المنشآت والأفراد المتلاعبين بضوابط برامج الدعم المالي
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم؛ وذلك سعيًا من "هدف" إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.

وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة؛ مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تجاه من يتلاعب بإجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو ببنود الاتفاقيات.

وأكد "هدف" أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم، تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية؛ وهو ما ينطبق أيضًا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة؛ تجنبًا لإيقاع العقوبات النظامية؛ وفقًا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.

وفي هذا الإطار، تؤكد الأنظمة في المملكة، حرمة المال العام، وعدم استغلاله في غير ما خُصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظةُ عليه وعدم إساءة استخدامه.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:06 PM

"هدف" يتوعد المنشآت والأفراد المتلاعبين بضوابط برامج الدعم المالي

دعا إلى الالتزام لتحقيق التحفيز وتطوير الأعمال وتمكين الكوادر الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم؛ وذلك سعيًا من "هدف" إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.

وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة؛ مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحفاظ على حقوقه تجاه من يتلاعب بإجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو ببنود الاتفاقيات.

وأكد "هدف" أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم، تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية؛ وهو ما ينطبق أيضًا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة؛ تجنبًا لإيقاع العقوبات النظامية؛ وفقًا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.

وفي هذا الإطار، تؤكد الأنظمة في المملكة، حرمة المال العام، وعدم استغلاله في غير ما خُصص له، وأن على المواطنين والمقيمين على حد سواء المحافظةُ عليه وعدم إساءة استخدامه.

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