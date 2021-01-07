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"الأرصاد" ينبه مكة والرياض والباحة: أمطار ورياح وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضاً استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه مكة والرياض والباحة: أمطار ورياح وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضاً استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
10:48 PM

"الأرصاد" ينبه مكة والرياض والباحة: أمطار ورياح وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضاً استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

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