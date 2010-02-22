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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375333 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 318 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366412 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6466 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2455 والحالات الحرجة 497 حالة.

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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375333 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 318 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366412 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6466 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2455 والحالات الحرجة 497 حالة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:39 PM

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,069

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375333 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 318 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366412 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6466 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2455 والحالات الحرجة 497 حالة.

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