"الصحة": تسجيل 117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6291 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.
"الصحة": تسجيل 117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-10
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6291 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6291 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.