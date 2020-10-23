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لبنان تسجّل 1534 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412

سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان تسجّل 1534 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:33 PM

لبنان تسجّل 1534 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 68479 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 32412، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559 وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

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