"الفلكي السفياني": هذا هو "الاحتجاب" وأنواعه.. والخميس 4 يوليو يشهد الظاهرة

منها ما حدث عام 1998.. ظاهرة فلكية نادرة غير مرصودة في سماء السعودية بالعين المجردة

كشفَ الباحث الفلكي، رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني، عن ظاهرة فلكية طبيعية تُسمى بـ "الاحتجاب" تحدث عندما يمر جسم فلكي خلف آخر فيختفي ضوؤه لفترة زمنية محدودة ثم يعود للظهور مرة أخرى، وأفضل مثال عليها هو ظاهرة كسوف الشمس حيث يحجب القمر قرص الشمس لبعض الوقت فيختفي ضوءها.

وقال السفياني لـ"سبق": من الاحتجابات النادرة الاحتجاب المضاعف بحيث يحجب القمر أكثر من جسم في وقتٍ واحد، مثل ما حدث في عام 1998 عندما حجب القمر كوكبي المشتري والزهرة.

وأضاف الفلكي "السفياني" أنَ هناك أيضاً احتجاب نجم خلف القمر أو كوكب خلف القمر مثل ما ستشهده الكرة الأرضية يوم الخميس 4 يوليو 2019 من احتجاب كوكب المريخ خلف القمر في ظاهرة فلكية نادرة غير مرصودة في سماء السعودية بالعين المجردة.

وبينَ أنَ هواة الفلك والباحثين في وسط المحيط الهادئ على سبيل المثال جزيرة تاراوا، سيتمكنون من رصد اختفاء المريخ خلف القمر مساءً بعد غروب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً حسب التوقيت المحلي لجزيرة تاراوا، ومن ثم يعود للظهور من جديد بعد قرابة الساعة، وسوف يكون القمر في طور هلال أول الشهر حيث ستكون إضاءة سطحه قرابة 3٪ من إضاءة القمر البدر، أما بالنسبة لدول الخليج العربي فلن يكون الحدث مشاهداً بالعين المجردة نظراً لوقوع الحدث في ساعات الصباح الأولى عند الساعة 06:47 وينتهي 07:22 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ،ويمكن لأصحاب كاميرات الـ CCD تصوير وتوثيق الحدث.

ولفت إلى أنه بهذه المناسبة سوف تقوم جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالتصوير والتوثيق للحدث باستخدام تقنية CCDوالبث المباشر عن طريق صفحتها الرسمية بتويتر @hsss_sa، كما ترحب الجمعية باستقبال مشاركات الأعضاء في هذا الخصوص.