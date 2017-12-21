وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات- بإذن الله.

"الصحة" تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا عبدالله البرقاوي سبق 2021-12-21 أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات- بإذن الله. وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 12:15 PM

اخر تعديل 21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 08:09 PM

"الصحة" تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس





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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات- بإذن الله.

وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.