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محافظ حفر الباطن يفتتح "صحي الخالدية" في القيصومة

تفقد أقسام المركز وما يحتويه من أجهزة وأقسام طبية

افتتح الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم مركز صحي الخالدية في القيصومة، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

واستمع المحافظ إلى شرح عن أقسام المركز قدمه مدير صحة حفر الباطن واطلع على ما يحتويه من الأجهزة الحديثة والأقسام الطبية والمدعم بالكوادر الطبية والطواقم التمريضية والإدارية المؤهلة لخدمة المستفيدين من خدمات المركز.

وصرّح المحافظ عقب افتتاحه لمركز صحي الخالدية في القيصومة بأن المحافظة تحظى بالعديد من المشروعات التنموية الصحية كبقية مناطق ومدن المملكة العربية السعودية في ظل دعم واهتمام من ولاة الأمر – حفظهم الله- وما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، مثمنًا سموه الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

فيما قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته الكريمة لتدشين وافتتاح مركز صحي الخالدية في القيصومة، ودعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المراكز الصحية سيتم افتتاحها قريبًا، إضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين بيئة العمل لعددٍ من مراكز الرعاية الصحية الأولية يجري العمل على تجهيزها خلال الأشهر القادمة لتُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين لتحقيق المردود الأفضل في العمل لخدمة المراجعين والمستفيدين.

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محافظ حفر الباطن يفتتح "صحي الخالدية" في القيصومة
سبق

افتتح الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم مركز صحي الخالدية في القيصومة، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

واستمع المحافظ إلى شرح عن أقسام المركز قدمه مدير صحة حفر الباطن واطلع على ما يحتويه من الأجهزة الحديثة والأقسام الطبية والمدعم بالكوادر الطبية والطواقم التمريضية والإدارية المؤهلة لخدمة المستفيدين من خدمات المركز.

وصرّح المحافظ عقب افتتاحه لمركز صحي الخالدية في القيصومة بأن المحافظة تحظى بالعديد من المشروعات التنموية الصحية كبقية مناطق ومدن المملكة العربية السعودية في ظل دعم واهتمام من ولاة الأمر – حفظهم الله- وما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، مثمنًا سموه الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

فيما قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته الكريمة لتدشين وافتتاح مركز صحي الخالدية في القيصومة، ودعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المراكز الصحية سيتم افتتاحها قريبًا، إضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين بيئة العمل لعددٍ من مراكز الرعاية الصحية الأولية يجري العمل على تجهيزها خلال الأشهر القادمة لتُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين لتحقيق المردود الأفضل في العمل لخدمة المراجعين والمستفيدين.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:28 AM

محافظ حفر الباطن يفتتح "صحي الخالدية" في القيصومة

تفقد أقسام المركز وما يحتويه من أجهزة وأقسام طبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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افتتح الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم مركز صحي الخالدية في القيصومة، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

واستمع المحافظ إلى شرح عن أقسام المركز قدمه مدير صحة حفر الباطن واطلع على ما يحتويه من الأجهزة الحديثة والأقسام الطبية والمدعم بالكوادر الطبية والطواقم التمريضية والإدارية المؤهلة لخدمة المستفيدين من خدمات المركز.

وصرّح المحافظ عقب افتتاحه لمركز صحي الخالدية في القيصومة بأن المحافظة تحظى بالعديد من المشروعات التنموية الصحية كبقية مناطق ومدن المملكة العربية السعودية في ظل دعم واهتمام من ولاة الأمر – حفظهم الله- وما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، مثمنًا سموه الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

فيما قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته الكريمة لتدشين وافتتاح مركز صحي الخالدية في القيصومة، ودعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المراكز الصحية سيتم افتتاحها قريبًا، إضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين بيئة العمل لعددٍ من مراكز الرعاية الصحية الأولية يجري العمل على تجهيزها خلال الأشهر القادمة لتُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين لتحقيق المردود الأفضل في العمل لخدمة المراجعين والمستفيدين.

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