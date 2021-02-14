"مودة" السعودية تحصد جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

الجمعية تصدرت 23 فائزًا من 11 دولة عربية.. ضمن فئة المؤسسات الكبيرة

حصدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي للدورة الثانية 2019 - 2020، التي تنظَّم بالمشاركة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي أن المودة حصدت جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، التي توزعت قائمة الفائزين فيها على 23 فائزًا من 11 دولة عربية مختلفة، وأن المودة حصلت على الجائزة ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، ومعها جهتان أخريان فقط، من الإمارات والبحرين.

وأوضح "السمنودي" أن "المودة" في مشاركتها بهذه الجائزة تم تقييمها وفق 9 معايير رئيسية، تتمحور حول القيادة، السياسة والاستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكة والموارد، العمليات، والأداء الرئيسي.. ولكل معيار مجموعة من المؤشرات، وأن المعية شاركت في مجموعة من ورش العمل الداخلية والخارجية لتحقيق متطلبات المشاركة في الجائزة.

وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بجهود فريق عمل الجمعية. موجهًا شكره لهم، ولشركاء النجاح، وداعمي الجمعية على إسهامهم الفاعل في وضع بصمة جديدة، تُضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات "إذ فازت المودة بجائزة الملك خالد للتميز التي تشرفت باستلام جائزتها من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله-، وكذلك جائزة مكة للتميز، وجائزة جدة للإبداع، وجائزة الشيخ خليفة للامتياز، وجائزة المشروعات الرائدة اجتماعيًّا على مستوى دول الخليج العربي، وجائزة التميز في العمل الخيري، وجائزة قياديي الأعمال، وجائزة التميز الرقمي، وجائزة التميز في رعاية الأسرة على مستوى الوطن العربي، إضافة لحصولها على 3 تصنيفات لأفضل بيئة عمل".

واختتم "السمنودي" تصريحه بتقديم شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد آل سعود على رعايته هذه الجائزة، وإطلاق فكرتها، ودعمها لترتقي بمؤسسات القطاع الثالث، ليس فقط على مستوى السعودية، بل على مستوى الوطن العربي. كما قدم شكره لفريق عمل الجائزة على جهدهم الكبير الملموس لدى جميع الجهات المشاركة في الجائزة.

وبارك السمنودي لجميع الجهات والجمعيات التي فازت بالجائزة أسوة بالمودة على مستوى الوطن العربي.