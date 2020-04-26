"الصحة" : تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 17522

أعلنت زارة الصحة في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و 85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357 .

وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.