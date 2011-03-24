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السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

قال: أكدت أن الشعب الشقيق يجب أن يحظى بأمن واستقرار ويحافظ على وحدته

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المبادرة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تجاه إنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، تعد مبادرة رائدة تجسد اهتمام المملكة بأمن اليمن واستقراره.

وأشار الشيخ السديس، إلى أن المبادرة تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني، ومكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة، حيث إن المملكة تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وتدفع بالجهود كافة نحو إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وتابع، أن المبادرة جاءت باعثةً لرسالة السلام، مؤكدة أن شعب اليمن الشقيق يجب أن يحظى بأمن واستقرار يحافظ على وحدته؛ وبناء مستقبله، وهي فرصة تأريخية يجب عدم التفريط فيها من أجل اليمن السعيد.

واختتم الرئيس العام داعياً المولى -جل في علاه- أن يكلل جهود السلام بالنجاح، وأن يوفق قيادة المملكة العربية السعودية فيما تصبو إليه من جمع الكلمة وإحلال السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المبادرة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تجاه إنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، تعد مبادرة رائدة تجسد اهتمام المملكة بأمن اليمن واستقراره.

وأشار الشيخ السديس، إلى أن المبادرة تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني، ومكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة، حيث إن المملكة تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وتدفع بالجهود كافة نحو إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وتابع، أن المبادرة جاءت باعثةً لرسالة السلام، مؤكدة أن شعب اليمن الشقيق يجب أن يحظى بأمن واستقرار يحافظ على وحدته؛ وبناء مستقبله، وهي فرصة تأريخية يجب عدم التفريط فيها من أجل اليمن السعيد.

واختتم الرئيس العام داعياً المولى -جل في علاه- أن يكلل جهود السلام بالنجاح، وأن يوفق قيادة المملكة العربية السعودية فيما تصبو إليه من جمع الكلمة وإحلال السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
08:26 AM

السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

قال: أكدت أن الشعب الشقيق يجب أن يحظى بأمن واستقرار ويحافظ على وحدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المبادرة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تجاه إنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، تعد مبادرة رائدة تجسد اهتمام المملكة بأمن اليمن واستقراره.

وأشار الشيخ السديس، إلى أن المبادرة تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني، ومكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة، حيث إن المملكة تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وتدفع بالجهود كافة نحو إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وتابع، أن المبادرة جاءت باعثةً لرسالة السلام، مؤكدة أن شعب اليمن الشقيق يجب أن يحظى بأمن واستقرار يحافظ على وحدته؛ وبناء مستقبله، وهي فرصة تأريخية يجب عدم التفريط فيها من أجل اليمن السعيد.

واختتم الرئيس العام داعياً المولى -جل في علاه- أن يكلل جهود السلام بالنجاح، وأن يوفق قيادة المملكة العربية السعودية فيما تصبو إليه من جمع الكلمة وإحلال السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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