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"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"

"الراعي" قال: ليس هناك أي عذر لتأخير تشكيل الحكومة

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وإنهاء المأزق السياسي في البلاد.

قال "الراعي": "إن الوضع في لبنان الآن مأساوي، وليس هناك أي عذر لتأخير تشكيل الحكومة".

وأعرب عن أمنيته أن يأخذ الرئيس زمام المبادرة، ويدعو رئيس الوزراء المكلف إلى اجتماع، وفقاً لـ"رويترز".

لم يتمكّن السياسيون المنقسمون في البلاد من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة الأخيرة في أعقاب انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس (آب)، تاركين لبنان بلا دفة وهو يغرق في أعمق أزمة اقتصادية.

وبلغت التوترات بين "عون" و"الحريري"، اللذين تبادلا اللوم علنًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن فشلا في الاتفاق على حكومة، ذروتها الأسبوع الماضي، عندما أظهر مقطع فيديو مسرب "عون" على ما يبدو يصف "الحريري" بـ"الكاذب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"
سبق

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وإنهاء المأزق السياسي في البلاد.

قال "الراعي": "إن الوضع في لبنان الآن مأساوي، وليس هناك أي عذر لتأخير تشكيل الحكومة".

وأعرب عن أمنيته أن يأخذ الرئيس زمام المبادرة، ويدعو رئيس الوزراء المكلف إلى اجتماع، وفقاً لـ"رويترز".

لم يتمكّن السياسيون المنقسمون في البلاد من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة الأخيرة في أعقاب انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس (آب)، تاركين لبنان بلا دفة وهو يغرق في أعمق أزمة اقتصادية.

وبلغت التوترات بين "عون" و"الحريري"، اللذين تبادلا اللوم علنًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن فشلا في الاتفاق على حكومة، ذروتها الأسبوع الماضي، عندما أظهر مقطع فيديو مسرب "عون" على ما يبدو يصف "الحريري" بـ"الكاذب".

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
05:49 PM

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"

"الراعي" قال: ليس هناك أي عذر لتأخير تشكيل الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وإنهاء المأزق السياسي في البلاد.

قال "الراعي": "إن الوضع في لبنان الآن مأساوي، وليس هناك أي عذر لتأخير تشكيل الحكومة".

وأعرب عن أمنيته أن يأخذ الرئيس زمام المبادرة، ويدعو رئيس الوزراء المكلف إلى اجتماع، وفقاً لـ"رويترز".

لم يتمكّن السياسيون المنقسمون في البلاد من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة الأخيرة في أعقاب انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس (آب)، تاركين لبنان بلا دفة وهو يغرق في أعمق أزمة اقتصادية.

وبلغت التوترات بين "عون" و"الحريري"، اللذين تبادلا اللوم علنًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن فشلا في الاتفاق على حكومة، ذروتها الأسبوع الماضي، عندما أظهر مقطع فيديو مسرب "عون" على ما يبدو يصف "الحريري" بـ"الكاذب".

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