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نادي الإبل والمجتمع الخليجي ينعى شيخ البدو

يعد دبيان أشهر ملاك الإبل في المملكة والخليج

نعى نادي الإبل والمجتمع السعودي والخليجي، وبخاصة ملاك الإبل، وجمهورها العريض؛ مالك الإبل الشيخ دبيان بن معيض السبيعي الذي توفي هذا الأسبوع.

ويعد دبيان أشهر ملاك الإبل في المملكة والخليج، شارك في كافة مهرجانات الإبل وحقق المراكز الأولى، واستفاد منه ومن مكارمه وطيبه كثير من ملاك الإبل في المملكة والخليج، واعتمدت الكثير من المنقيات الصفر على إنتاج فحوله الطيبة.

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قدموا التعازي في وفاة دبيان معيض السبيعي، الملقب بـ"شيخ البدو"، كما نقلت وكالة الأخبار الروسية الناطقة بالعربية خبر الوفاة وتفاعلات مجتمع أهل الإبل.

ومن الصفات التي تذكر عن الشيخ بادي حبه للناس وكرمه، إضافة إلى تسبيل الفحول في مقر مزارعه التي تشهد وقت الضراب توافد المئات من المستثمرين في الإبل؛ بهدف إضراب الفحول النادرة التي عرف بها ابن معيض رحمه الله، وإنتاج إبل طيبة على هذه الفحول لتكوين المنقيات والاستثمار فيها، وكثير من القبائل والأسر المنتجة استفادة من هذه الفحول، وعمروا البيوت وتغيرت أحوالهم بعد الإنتاج الطيب على الفحول الدبيانية.

رحم الله الرجل الشهم الكريم الذي جمع الصفات الطيبة والكريمة وأكرم بها الناس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل والمجتمع الخليجي ينعى شيخ البدو
سبق

نعى نادي الإبل والمجتمع السعودي والخليجي، وبخاصة ملاك الإبل، وجمهورها العريض؛ مالك الإبل الشيخ دبيان بن معيض السبيعي الذي توفي هذا الأسبوع.

ويعد دبيان أشهر ملاك الإبل في المملكة والخليج، شارك في كافة مهرجانات الإبل وحقق المراكز الأولى، واستفاد منه ومن مكارمه وطيبه كثير من ملاك الإبل في المملكة والخليج، واعتمدت الكثير من المنقيات الصفر على إنتاج فحوله الطيبة.

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قدموا التعازي في وفاة دبيان معيض السبيعي، الملقب بـ"شيخ البدو"، كما نقلت وكالة الأخبار الروسية الناطقة بالعربية خبر الوفاة وتفاعلات مجتمع أهل الإبل.

ومن الصفات التي تذكر عن الشيخ بادي حبه للناس وكرمه، إضافة إلى تسبيل الفحول في مقر مزارعه التي تشهد وقت الضراب توافد المئات من المستثمرين في الإبل؛ بهدف إضراب الفحول النادرة التي عرف بها ابن معيض رحمه الله، وإنتاج إبل طيبة على هذه الفحول لتكوين المنقيات والاستثمار فيها، وكثير من القبائل والأسر المنتجة استفادة من هذه الفحول، وعمروا البيوت وتغيرت أحوالهم بعد الإنتاج الطيب على الفحول الدبيانية.

رحم الله الرجل الشهم الكريم الذي جمع الصفات الطيبة والكريمة وأكرم بها الناس.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
04:49 PM

نادي الإبل والمجتمع الخليجي ينعى شيخ البدو

يعد دبيان أشهر ملاك الإبل في المملكة والخليج

A A A
حمد الفراج - الرياض
2
6,403

نعى نادي الإبل والمجتمع السعودي والخليجي، وبخاصة ملاك الإبل، وجمهورها العريض؛ مالك الإبل الشيخ دبيان بن معيض السبيعي الذي توفي هذا الأسبوع.

ويعد دبيان أشهر ملاك الإبل في المملكة والخليج، شارك في كافة مهرجانات الإبل وحقق المراكز الأولى، واستفاد منه ومن مكارمه وطيبه كثير من ملاك الإبل في المملكة والخليج، واعتمدت الكثير من المنقيات الصفر على إنتاج فحوله الطيبة.

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قدموا التعازي في وفاة دبيان معيض السبيعي، الملقب بـ"شيخ البدو"، كما نقلت وكالة الأخبار الروسية الناطقة بالعربية خبر الوفاة وتفاعلات مجتمع أهل الإبل.

ومن الصفات التي تذكر عن الشيخ بادي حبه للناس وكرمه، إضافة إلى تسبيل الفحول في مقر مزارعه التي تشهد وقت الضراب توافد المئات من المستثمرين في الإبل؛ بهدف إضراب الفحول النادرة التي عرف بها ابن معيض رحمه الله، وإنتاج إبل طيبة على هذه الفحول لتكوين المنقيات والاستثمار فيها، وكثير من القبائل والأسر المنتجة استفادة من هذه الفحول، وعمروا البيوت وتغيرت أحوالهم بعد الإنتاج الطيب على الفحول الدبيانية.

رحم الله الرجل الشهم الكريم الذي جمع الصفات الطيبة والكريمة وأكرم بها الناس.

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