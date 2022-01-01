النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "نفع" تدشّن مشروع "مفتاح البيت"

لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، عن تدشين مشروع "مفتاح البيت"، لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرحمن بن سعد الجهني: المشروع يأتي ضمن حملات الجمعية، وقد حَظِيَ باهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لخدمة مستفيديها والعمل على تلبية خدماتها.

وأضاف أن الجمعية فتحت باب التبرع في المشروع للقطاعات والأفراد، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كل القطاعات الراغبة في ترميم وتأثيث منازل الأسر المستحقة لهذه الخدمة.

وأشار "الجهني" إلى أن الجمعية تقوم -ضمن مساعداتها الداخلية- بمساعدة الأسر في تأثيث منازلها وإعادة بنائها، وترميمها وتوفير الأجهزة المنزلية بها، والتي توفر لهم مسكنًا ملائمًا.

ولفت إلى أن الجمعية تستقبل الطلبات من المتقدمين وتدرس الملفات من قِبَل لجنة مختصة بالجمعية؛ بناءً على مجموعة من المعايير ووفق آلية عمل واضحة، ومن ثم يجري تنفيذ الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق التطوعي "جوي أوف يوث".

ونوّه بدور شركة "أسمنت الصفوة" و"دهانات همبل" في رعاية تدشين المشروع بترميم وتأثيث منزل أرملة تعول أبناءها الأيتام الخمسة في منزل شعبي؛ ثلاثة منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "نفع" تدشّن مشروع "مفتاح البيت"
سبق

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، عن تدشين مشروع "مفتاح البيت"، لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرحمن بن سعد الجهني: المشروع يأتي ضمن حملات الجمعية، وقد حَظِيَ باهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لخدمة مستفيديها والعمل على تلبية خدماتها.

وأضاف أن الجمعية فتحت باب التبرع في المشروع للقطاعات والأفراد، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كل القطاعات الراغبة في ترميم وتأثيث منازل الأسر المستحقة لهذه الخدمة.

وأشار "الجهني" إلى أن الجمعية تقوم -ضمن مساعداتها الداخلية- بمساعدة الأسر في تأثيث منازلها وإعادة بنائها، وترميمها وتوفير الأجهزة المنزلية بها، والتي توفر لهم مسكنًا ملائمًا.

ولفت إلى أن الجمعية تستقبل الطلبات من المتقدمين وتدرس الملفات من قِبَل لجنة مختصة بالجمعية؛ بناءً على مجموعة من المعايير ووفق آلية عمل واضحة، ومن ثم يجري تنفيذ الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق التطوعي "جوي أوف يوث".

ونوّه بدور شركة "أسمنت الصفوة" و"دهانات همبل" في رعاية تدشين المشروع بترميم وتأثيث منزل أرملة تعول أبناءها الأيتام الخمسة في منزل شعبي؛ ثلاثة منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
06:26 PM

جمعية "نفع" تدشّن مشروع "مفتاح البيت"

لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
80

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، عن تدشين مشروع "مفتاح البيت"، لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرحمن بن سعد الجهني: المشروع يأتي ضمن حملات الجمعية، وقد حَظِيَ باهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لخدمة مستفيديها والعمل على تلبية خدماتها.

وأضاف أن الجمعية فتحت باب التبرع في المشروع للقطاعات والأفراد، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كل القطاعات الراغبة في ترميم وتأثيث منازل الأسر المستحقة لهذه الخدمة.

وأشار "الجهني" إلى أن الجمعية تقوم -ضمن مساعداتها الداخلية- بمساعدة الأسر في تأثيث منازلها وإعادة بنائها، وترميمها وتوفير الأجهزة المنزلية بها، والتي توفر لهم مسكنًا ملائمًا.

ولفت إلى أن الجمعية تستقبل الطلبات من المتقدمين وتدرس الملفات من قِبَل لجنة مختصة بالجمعية؛ بناءً على مجموعة من المعايير ووفق آلية عمل واضحة، ومن ثم يجري تنفيذ الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق التطوعي "جوي أوف يوث".

ونوّه بدور شركة "أسمنت الصفوة" و"دهانات همبل" في رعاية تدشين المشروع بترميم وتأثيث منزل أرملة تعول أبناءها الأيتام الخمسة في منزل شعبي؛ ثلاثة منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,089
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,126
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,554

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة