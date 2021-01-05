أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,992 مكيف شباك "GENERAL"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الشركة المواطنين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال موقع recahhs.sa. وطالبت المواطنين بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

لا يطابق المواصفات.."التجارة" تستدعي 16 ألف مكيف شباك "GENERAL" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,992 مكيف شباك "GENERAL"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.



ودعت الشركة المواطنين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال موقع recahhs.sa.



وطالبت المواطنين بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 02:54 PM

لا يطابق المواصفات.."التجارة" تستدعي 16 ألف مكيف شباك "GENERAL" دعت الوزارة المواطنين للتواصل مع الشركة لسحبه واسترداد مبلغ الشراء نقدًا





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,992 مكيف شباك "GENERAL"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.



ودعت الشركة المواطنين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال موقع recahhs.sa.



وطالبت المواطنين بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.