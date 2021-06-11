القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

دعت الله للفقيد بواسع الرحمة وقدّمت للأسرة صادق المواساة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".