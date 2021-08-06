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أسعار النفط ترتفع إلى 71.29 دولاراً للبرميل

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع إلى 71.29 دولاراً للبرميل
سبق

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
12:36 AM

أسعار النفط ترتفع إلى 71.29 دولاراً للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.

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