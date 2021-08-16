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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، واثنين من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا 37 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، واثنين من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا 37 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:30 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:30 PM

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، واثنين من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا 37 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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