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أطباء مستشفى "حوطة سدير" ينهون معاناة مريض بحالة نادرة

كان يعاني من انتفاخ والتصاق في أمعائه الدقيقة

تمكَّن الفريق الصحي بمستشفى حوطة سدير، وبقيادة المدير الطبي، من إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث كان يعاني حالة نادرة وغريبة، تمثلت في وجود ألم في البطن وإمساك حاد، لمدة تصل إلى أكثر من خمسة أيام مع انتفاخ بالبطن.

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ، وتم أخذ العلامات الحيوية له، ومن ثم تنويمه بالمستشفى مباشرة، وإجراء كافة تحاليل الدم وعمل الأشعة السينية والمقطعية له، وبعدها لاحظ الفريق الصحي ارتفاعًا عاليًا في كريّات الدم البيضاء، وانتفاخًا بسيطًا في الأمعاء الدقيقة، مع اشتباه بوجود انسداد في الأمعاء.

وبعد وضع المريض في الملاحظة الدقيقة، وإعطائه المضادات الحيوية اللازمة والسوائل الوريدية التعويضية؛ بدأت درجة حرارة جسم المريض بالارتفاع، مع زيادة في نبضات القلب، ووجود انتفاخ في أسفل البطن، وتكور مصحوب بألم شديد جداً، وعلى إثر ذلك تم إجراء عملية استكشاف عاجلة بواسطة المدير الطبي واستشاري الجراحة بالمستشفى الدكتور حسن الطريفي، والدكتور عادل الدويك نائب الجراحة.

ووجد الأطباء خلال العملية كتلة التهابية "appendicular mass" تحوي أكثر من ١٥ - ٢٠ سم من الأمعاء الدقيقة في حالة التصاق نادرة، وتورم والتهاب حاد، كما اكتشف الأطباء التهابات وانتفاخات بالزائدة التي كانت ملتصقة بنهاية الأمعاء الدقيقة، التي كانت سبباً في انسداد الأمعاء وانتفاخها.

وتمت مباشرة التعامل مع الحالة في حينها، وإجراء عملية جراحية سريعة في غاية الدقة والصعوبة؛ حيث تم استئصال الزائدة بنجاح بعد فصلها من نهاية الأمعاء الدقيقة، وإنهاء معاناة المريض التي استمرت عدة أيام، وكان من الممكن حدوث مضاعفات لولا التدخل السريع من قبل الأطباء".

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أطباء مستشفى "حوطة سدير" ينهون معاناة مريض بحالة نادرة
سبق

تمكَّن الفريق الصحي بمستشفى حوطة سدير، وبقيادة المدير الطبي، من إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث كان يعاني حالة نادرة وغريبة، تمثلت في وجود ألم في البطن وإمساك حاد، لمدة تصل إلى أكثر من خمسة أيام مع انتفاخ بالبطن.

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ، وتم أخذ العلامات الحيوية له، ومن ثم تنويمه بالمستشفى مباشرة، وإجراء كافة تحاليل الدم وعمل الأشعة السينية والمقطعية له، وبعدها لاحظ الفريق الصحي ارتفاعًا عاليًا في كريّات الدم البيضاء، وانتفاخًا بسيطًا في الأمعاء الدقيقة، مع اشتباه بوجود انسداد في الأمعاء.

وبعد وضع المريض في الملاحظة الدقيقة، وإعطائه المضادات الحيوية اللازمة والسوائل الوريدية التعويضية؛ بدأت درجة حرارة جسم المريض بالارتفاع، مع زيادة في نبضات القلب، ووجود انتفاخ في أسفل البطن، وتكور مصحوب بألم شديد جداً، وعلى إثر ذلك تم إجراء عملية استكشاف عاجلة بواسطة المدير الطبي واستشاري الجراحة بالمستشفى الدكتور حسن الطريفي، والدكتور عادل الدويك نائب الجراحة.

ووجد الأطباء خلال العملية كتلة التهابية "appendicular mass" تحوي أكثر من ١٥ - ٢٠ سم من الأمعاء الدقيقة في حالة التصاق نادرة، وتورم والتهاب حاد، كما اكتشف الأطباء التهابات وانتفاخات بالزائدة التي كانت ملتصقة بنهاية الأمعاء الدقيقة، التي كانت سبباً في انسداد الأمعاء وانتفاخها.

وتمت مباشرة التعامل مع الحالة في حينها، وإجراء عملية جراحية سريعة في غاية الدقة والصعوبة؛ حيث تم استئصال الزائدة بنجاح بعد فصلها من نهاية الأمعاء الدقيقة، وإنهاء معاناة المريض التي استمرت عدة أيام، وكان من الممكن حدوث مضاعفات لولا التدخل السريع من قبل الأطباء".

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
07:25 PM

أطباء مستشفى "حوطة سدير" ينهون معاناة مريض بحالة نادرة

كان يعاني من انتفاخ والتصاق في أمعائه الدقيقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكَّن الفريق الصحي بمستشفى حوطة سدير، وبقيادة المدير الطبي، من إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث كان يعاني حالة نادرة وغريبة، تمثلت في وجود ألم في البطن وإمساك حاد، لمدة تصل إلى أكثر من خمسة أيام مع انتفاخ بالبطن.

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ، وتم أخذ العلامات الحيوية له، ومن ثم تنويمه بالمستشفى مباشرة، وإجراء كافة تحاليل الدم وعمل الأشعة السينية والمقطعية له، وبعدها لاحظ الفريق الصحي ارتفاعًا عاليًا في كريّات الدم البيضاء، وانتفاخًا بسيطًا في الأمعاء الدقيقة، مع اشتباه بوجود انسداد في الأمعاء.

وبعد وضع المريض في الملاحظة الدقيقة، وإعطائه المضادات الحيوية اللازمة والسوائل الوريدية التعويضية؛ بدأت درجة حرارة جسم المريض بالارتفاع، مع زيادة في نبضات القلب، ووجود انتفاخ في أسفل البطن، وتكور مصحوب بألم شديد جداً، وعلى إثر ذلك تم إجراء عملية استكشاف عاجلة بواسطة المدير الطبي واستشاري الجراحة بالمستشفى الدكتور حسن الطريفي، والدكتور عادل الدويك نائب الجراحة.

ووجد الأطباء خلال العملية كتلة التهابية "appendicular mass" تحوي أكثر من ١٥ - ٢٠ سم من الأمعاء الدقيقة في حالة التصاق نادرة، وتورم والتهاب حاد، كما اكتشف الأطباء التهابات وانتفاخات بالزائدة التي كانت ملتصقة بنهاية الأمعاء الدقيقة، التي كانت سبباً في انسداد الأمعاء وانتفاخها.

وتمت مباشرة التعامل مع الحالة في حينها، وإجراء عملية جراحية سريعة في غاية الدقة والصعوبة؛ حيث تم استئصال الزائدة بنجاح بعد فصلها من نهاية الأمعاء الدقيقة، وإنهاء معاناة المريض التي استمرت عدة أيام، وكان من الممكن حدوث مضاعفات لولا التدخل السريع من قبل الأطباء".

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