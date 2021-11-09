إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.28 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و307 آلاف

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 250.28 مليون حالة.. فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و307 آلاف و272 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.