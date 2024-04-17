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"شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين

بهدف تقليل التواجد في المسلخ وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد؛ وذلك باستخدام تطبيق "واتساب"، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبَل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ؛ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)، كما ترحّب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.

القصيم أمانة القصيم الذبائح فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين
سبق

أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد؛ وذلك باستخدام تطبيق "واتساب"، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبَل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ؛ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)، كما ترحّب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:54 PM

"شراء واستلام الذبائح عن بُعد".. خدمة جديدة من "أمانة القصيم" للمستهلكين

بهدف تقليل التواجد في المسلخ وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة لشراء أو استلام الذبائح من المستفيدين عن بعد؛ وذلك باستخدام تطبيق "واتساب"، لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبَل مسلخ مدينة بريدة النموذجي.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الشركة الأهلية لتشغيل وصيانة المسالخ؛ بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستقبل أمانة منطقة القصيم الطلبات عبر الرقم (٠٥٥١٦٧٧٤٩٩)، كما ترحّب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة.

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