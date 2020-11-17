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فيديو مرعب.. حية كوبرا سامة تبتلع ثعبانًا ضخمًا

عثروا على مفاجأة في معدتها

أُصيب سكان قرية نائية جنوبي الفلبين بالرعب حين شاهدوا حية كوبرا ضخمة سامة وقد ابتلعت ثعبانًا ضخمًا؛ فهاجم عدد من السكان الكوبرا، وقاموا بقتلها؛ لتظهر المفاجأة في معدتها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في قرية نائية بالقرب من بلدة كيبالاوان في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وقد عثر سكان القرية على حية كوبرا في حقل أرز، وكانت الحية التي يبلغ طولها 3.7 متر قد ابتلعت ثعبانًا آخر، يبلغ طوله 2.5 متر.

وحسب الصحيفة، كانت أنياب الكوبرا مغروسة في جسد الحية الأخرى؛ فقام السكان المرعوبون بمهاجمة الكوبرا بالعصي حتى تمكنوا من قتلها وتمزيق جسدها.

وتضيف "الديلي ميل": يبدو أن الكوبرا قد ابتلعت الحية الأخرى منذ فترة؛ لأنه عندما فتح السكان معدة الكوبرا وجدوا فيها مفاجأة؛ إذ كان جسد الحية الأخرى ذائبًا بعدما تم هضمه.

ونقلت صحف محلية عن أحد السكان قوله: "يوجد الكثير من الثعابين في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا يأكل ثعبانًا".

وحسب الصحيفة، يعاني سكان القرية كثيرًا من لدغات حية الكوبرا، التي تتسبب في قتل العديد منهم.

ثعبان ضخم كوبرا

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فيديو مرعب.. حية كوبرا سامة تبتلع ثعبانًا ضخمًا
سبق

أُصيب سكان قرية نائية جنوبي الفلبين بالرعب حين شاهدوا حية كوبرا ضخمة سامة وقد ابتلعت ثعبانًا ضخمًا؛ فهاجم عدد من السكان الكوبرا، وقاموا بقتلها؛ لتظهر المفاجأة في معدتها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في قرية نائية بالقرب من بلدة كيبالاوان في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وقد عثر سكان القرية على حية كوبرا في حقل أرز، وكانت الحية التي يبلغ طولها 3.7 متر قد ابتلعت ثعبانًا آخر، يبلغ طوله 2.5 متر.

وحسب الصحيفة، كانت أنياب الكوبرا مغروسة في جسد الحية الأخرى؛ فقام السكان المرعوبون بمهاجمة الكوبرا بالعصي حتى تمكنوا من قتلها وتمزيق جسدها.

وتضيف "الديلي ميل": يبدو أن الكوبرا قد ابتلعت الحية الأخرى منذ فترة؛ لأنه عندما فتح السكان معدة الكوبرا وجدوا فيها مفاجأة؛ إذ كان جسد الحية الأخرى ذائبًا بعدما تم هضمه.

ونقلت صحف محلية عن أحد السكان قوله: "يوجد الكثير من الثعابين في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا يأكل ثعبانًا".

وحسب الصحيفة، يعاني سكان القرية كثيرًا من لدغات حية الكوبرا، التي تتسبب في قتل العديد منهم.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
01:25 AM

فيديو مرعب.. حية كوبرا سامة تبتلع ثعبانًا ضخمًا

عثروا على مفاجأة في معدتها

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,688

أُصيب سكان قرية نائية جنوبي الفلبين بالرعب حين شاهدوا حية كوبرا ضخمة سامة وقد ابتلعت ثعبانًا ضخمًا؛ فهاجم عدد من السكان الكوبرا، وقاموا بقتلها؛ لتظهر المفاجأة في معدتها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في قرية نائية بالقرب من بلدة كيبالاوان في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وقد عثر سكان القرية على حية كوبرا في حقل أرز، وكانت الحية التي يبلغ طولها 3.7 متر قد ابتلعت ثعبانًا آخر، يبلغ طوله 2.5 متر.

وحسب الصحيفة، كانت أنياب الكوبرا مغروسة في جسد الحية الأخرى؛ فقام السكان المرعوبون بمهاجمة الكوبرا بالعصي حتى تمكنوا من قتلها وتمزيق جسدها.

وتضيف "الديلي ميل": يبدو أن الكوبرا قد ابتلعت الحية الأخرى منذ فترة؛ لأنه عندما فتح السكان معدة الكوبرا وجدوا فيها مفاجأة؛ إذ كان جسد الحية الأخرى ذائبًا بعدما تم هضمه.

ونقلت صحف محلية عن أحد السكان قوله: "يوجد الكثير من الثعابين في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا يأكل ثعبانًا".

وحسب الصحيفة، يعاني سكان القرية كثيرًا من لدغات حية الكوبرا، التي تتسبب في قتل العديد منهم.

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