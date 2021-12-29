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مجددًا.. إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين احترازيًّا بسبب الأمطار

توقفٌ أمس لقرابة 8 ساعات بسبب الهطولات والضباب الكثيف

أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الأربعاء، بشكل مؤقت، طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا، احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن طريق الهدا أُغلق يوم أمس احترازيًّا لقرابة 8 ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف، وسط مطالبات المواطنين بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية داخل العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف، بالإعلان عن فتح أو إغلاق طريق الهدا لتحويل مسارهم إلى طريق السيل إن لَزِمَ الأمر بدلًا من قطع مسافة أو الانتظار الطويل لفتح الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجددًا.. إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين احترازيًّا بسبب الأمطار
سبق

أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الأربعاء، بشكل مؤقت، طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا، احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن طريق الهدا أُغلق يوم أمس احترازيًّا لقرابة 8 ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف، وسط مطالبات المواطنين بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية داخل العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف، بالإعلان عن فتح أو إغلاق طريق الهدا لتحويل مسارهم إلى طريق السيل إن لَزِمَ الأمر بدلًا من قطع مسافة أو الانتظار الطويل لفتح الطريق.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:38 AM

مجددًا.. إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين احترازيًّا بسبب الأمطار

توقفٌ أمس لقرابة 8 ساعات بسبب الهطولات والضباب الكثيف

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سعود الدعجاني - الطائف
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أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الأربعاء، بشكل مؤقت، طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا، احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن طريق الهدا أُغلق يوم أمس احترازيًّا لقرابة 8 ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف، وسط مطالبات المواطنين بالاستفادة من اللوحات الإلكترونية داخل العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف، بالإعلان عن فتح أو إغلاق طريق الهدا لتحويل مسارهم إلى طريق السيل إن لَزِمَ الأمر بدلًا من قطع مسافة أو الانتظار الطويل لفتح الطريق.

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