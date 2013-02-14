"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%
قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.069 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة
قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.
"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-14
قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:20 AM
"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%
قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.069 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة
قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.