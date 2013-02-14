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"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.069 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة

قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.

مركز الإحصاء الخليجي فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%
سبق

قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:20 AM

"الإحصاء الخليجي": 106.9 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95%

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20.069 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قارَبَ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106,965,799 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,378,237 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,144,131 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,069 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.1%.

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04 فبراير
9,870
142 مليون ..

142 مليون ..

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