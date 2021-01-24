طالب ابتدائية يُكرّم معلميه بـ"قلوة" في أول يوم دوام حضوري

قال: يوم انتظرته بشوق لأعبر لهم عن تقديري لهم

بادر أحد طلاب المرحلة الابتدائية بتعليم المخواة بتكريم معلميه في اليوم الأول للعودة الحضورية.

جاء ذلك في بادرة وجدت استحسان المجتمع التعليمي وأفرزت نموذجاً يحتذى في السلوك الإيجابي.

استغل طالب الصف الرابع بمدرسة القرطبي الابتدائية في محافظة قلوة صالح عبد القادر، أول أيام العودة الحضورية ليكرم معلميه الذين قاموا على رحلته التعليمية عبر منصة "مدرستي".

وعبر عن امتنانه لكل الجهود التي بذلها معلموه طوال فترة التعليم "عن بعد"، مؤكداً أن ما وجده وزملاؤه من دعم كبير خلال تلك الفترة كان عظيماً ولا ينسى.

وقال: "بدايةً لم نكن نعرف كيف نستخدم المنصة أو نتفاعل في دروسنا وواجباتنا أو الاختبارات، ولكن معلمينا ساعدونا باستمرار مع كثيرٍ من الصبر والحرص، ولم أجد أفضل من هذا اليوم الذي نعود للمدرسة الذي انتظرته بشوق لأعبر لهم عن تقديري لهم".

من جانبه أثنى مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق، على هذا السلوك الإيجابي الذي أبداه الطالب صالح، الذي يعكس حسن تربيته ونبل أخلاقه وسمو نفسه.

وثمن لمدير المدرسة سعيد الشدوي، ومسؤول الإعلام بالمدرسة إبراهيم بن غرم الله الغامدي، حرصهما على رصد إبراز هذا السلوك عبر حسابات المدرسة ليكون قدوة لأقرانه.