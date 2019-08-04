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حدث طال انتظاره .. التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان

بالأحرف الأولى .. تشكيل مجلس السيادة سيُعلن يوم 18 أغسطس

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر، عن أن تشكيل مجلس السيادة بالسودان سيُعلن يوم 18 أغسطس الجاري، وقّع اليوم ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

وكان المجلس الحاكم، والمعارضة، قد وضعا الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ "رويترز" عن أنه سيعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر نفسه، وتشكّل الحكومة بعد ذلك بـ 8 أيام.

وأوضحت المصادر أن أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان سيُعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وأكّد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير؛ أن الاتحاد الإفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعمٌ مهمٌ لهذه المرحلة؛ للمشاركة في بناء سودان جديد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حدث طال انتظاره .. التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان
سبق

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر، عن أن تشكيل مجلس السيادة بالسودان سيُعلن يوم 18 أغسطس الجاري، وقّع اليوم ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

وكان المجلس الحاكم، والمعارضة، قد وضعا الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ "رويترز" عن أنه سيعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر نفسه، وتشكّل الحكومة بعد ذلك بـ 8 أيام.

وأوضحت المصادر أن أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان سيُعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وأكّد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير؛ أن الاتحاد الإفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعمٌ مهمٌ لهذه المرحلة؛ للمشاركة في بناء سودان جديد.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:30 PM

حدث طال انتظاره .. التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان

بالأحرف الأولى .. تشكيل مجلس السيادة سيُعلن يوم 18 أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في الوقت الذي كشفت فيه مصادر، عن أن تشكيل مجلس السيادة بالسودان سيُعلن يوم 18 أغسطس الجاري، وقّع اليوم ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

وكان المجلس الحاكم، والمعارضة، قد وضعا الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ "رويترز" عن أنه سيعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر نفسه، وتشكّل الحكومة بعد ذلك بـ 8 أيام.

وأوضحت المصادر أن أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان سيُعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وأكّد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير؛ أن الاتحاد الإفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعمٌ مهمٌ لهذه المرحلة؛ للمشاركة في بناء سودان جديد.

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